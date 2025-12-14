日本阿波舞團來台！ 民眾搶看致交通亂 廟方：有先規劃

桃園市 / 綜合報導

桃園市景福宮為了推動舊城再生，今(14) 日特別邀請日本東京都高圓寺阿波舞團跨海來台交流演出，現場湧進許多民眾，提早到場卡位，就是為了親眼目睹超過400年歷史的阿波舞文化。但也有民眾抱怨連連，直言從成功路和中正路口一直到景福宮，沿路約300公尺封路交通管制，嚴重影響行車動線。對此景福宮主委表示，有事先進行規劃，也請警察局和義工們幫忙，希望將影響降到最低。

大批舞者身穿浴衣，頭戴頭巾與草笠，身體前傾隨著輕快音樂，整齊劃一翩翩起舞，一段看不夠再看一段，舞者們踏著小碎步前進，右手手腕不斷翻轉扇面，和鼓聲節奏相互呼應，精彩演出，讓一旁圍觀民眾全都目不轉睛，還有人不 畏 寒冷提早卡位。

東京高圓寺阿波舞團，受桃園市景福宮邀請，今日下午與民同歡，已文化推近台日交流，而他們跳的阿波舞，擁有超過400年歷史，起源來自日本德島縣的傳統盆舞，同時也被稱為傻瓜舞，經歌詞引申為沉浸快樂的人，特色是用三味線、太鼓等樂器，並以數十人為單位集體跳舞，精神是全民參與釋放熱情。

有人看得熱血沸騰，也有人火氣很大，附近民眾說：「非常的不方便，(繞)半個小時，都找不到車位。」附近民眾說：「交通很不方便，的確比平常塞。」大馬路上被擠得水洩不通，車潮看不到盡頭，為了配合演出，在桃園市主要幹道，成功路中正路口一路到景福宮都封路，路程約300公尺，民眾直言影響行車動線。

桃園大廟景福宮主委簡征潭說：「開了5次會議，要封街還是真的不簡單，封街的話，一些設施我們都會處理好，還有我們也有請一些義警，還有我們一些義工會配合。」廟方表示動員人力物力，想減少交通影響，主要也希望熱熱鬧鬧，再活絡老城區，但還是讓部分民眾怨聲載道，未來如何兼顧，還需要更全面的規劃。

