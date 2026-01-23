日本阿蘇火山吞噬觀光直升機！營運商5年5起事故黑歷史曝光

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生一起震驚國際的觀光直升機墜毀事故。這架羅賓遜R44型直升機於當地時間上午10點52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，執行第3趟觀光航程，機上載有一對41歲與36歲的台籍夫妻，以及一名60多歲、擁有40年飛行經驗的日籍教官。直升機於11點04分失去聯繫，隨後被發現墜毀於阿蘇中岳第一火山口內，機體前半段已完全消失。

日本運輸安全委員會表示，這是日本國內首次發生飛機墜入活火山口的事故，上一次類似事件要追溯至1992年富士山的墜機意外。調查發現，肇事的匠航空公司飛安紀錄令人擔憂。該公司在全國擁有15架同型直升機，過去5年內共發生5起重大飛安事件。

2023年12月一架直升機在京都市因機尾觸地全毀；2024年5月另一架因主旋翼與引擎轉速驟降，迫降山區造成3人重傷。另有3起重大事件包括2017年8月燃料耗盡迫降學校操場、2023年6月誤闖岡山機場跑道、2024年6月引擎熄火迫降兵庫縣學校。調查顯示肇因多與儀表檢查未確實及操作失誤等人為因素有關。匠航空更曾在2018年因違規使用未許可機型及低空飛行，遭國土交通省行政指導。

搜救工作面臨三大挑戰。火山口地形陡峭崎嶇，搜救人員難以接近；現場氣溫達零下5度，火山蒸汽形成濃霧嚴重影響視線；最致命的是二氧化硫濃度高達5ppm，相當於高濃度催淚瓦斯，可能造成肺部灼傷與呼吸困難。搜救人員必須配戴防毒面具與氧氣瓶才能勉強靠近，目前僅能透過無人機確認殘骸位置。

當地居民透露，搭乘觀光直升機的乘客幾乎都是中國、香港和台灣遊客，當地人對此保持警覺態度。一名熟悉當地的民眾指出，火山口附近是毒氣區域，連草都無法生長，當地人絕不會貿然靠近。諷刺的是，日本環境省規定無人機禁止在火山口1公里範圍內飛行，但載人直升機卻不受此限。

阿蘇市長松嶋和子22日親赴現場視察後宣布，立即封閉火山口參觀區域，直到尋獲失蹤者為止。匠航空已全面暫停全國觀光飛行服務，日本觀光局也撤除相關旅遊資訊。這起事故不僅暴露了觀光直升機營運的安全漏洞，更凸顯了在追求極致美景體驗時，遊客安全保障的重要性。

