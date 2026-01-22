日本阿蘇火山墜機「2台灣人」身分曝！ 家屬急赴熊本

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上1名日籍機師與2名台灣旅客至今仍下落不明。隨著搜救行動持續進行，日方已確認2名台灣乘客身分，為一對年約40歲左右的夫妻，家屬也已緊急趕赴日本協助處理相關事宜。

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，日方已確認2名台灣乘客身分，為一對年約40歲左右的夫妻。（圖/熊本縣警提供）

事故發生於20日上午，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在執行短程空中導覽途中突然與地面失去聯繫。該架直升機由匠航空營運，機型為羅賓遜R44 II，原定飛行時間約10分鐘，卻未如期返航，引起園方警覺並通報警方。

廣告 廣告

園方指出，曾接獲乘客手機自動發出的劇烈碰撞警示，約40分鐘後確認飛機狀況異常，隨即啟動通報與搜救機制。搜救人員其後在阿蘇中岳火山口內側發現疑似機體碎片，日方已將事件正式列為航空事故，全力釐清失事原因。

據了解，失聯的台灣籍旅客為41歲男子與36歲女子，疑為一對夫妻。家屬已於昨（21）日下午抵達熊本市，並與相關單位保持密切聯繫，盼能儘速掌握搜救進展，釐清事故發生經過。

更多FTNN新聞網報導

劉德華愛店險滅頂1／明星滷味「上海老天祿」又內鬨！ 第二代長女自爆「2件事」聲請解散清算

劉德華愛店險滅頂2／明星滷味「上海老天祿」姊弟纏鬥不休！ 「查帳目、討租金」攏粽來

劉德華愛店險滅頂3／除了內憂也有外患！ 「上海老天祿」捲入「這是非」掃到颱風尾

