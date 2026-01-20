日本阿蘇火山直升機「非首次出事」！2024年迫降慘況曝

國際中心／綜合報導



日本熊本知名的觀光行程之一，莫過於搭乘直升機觀賞阿蘇火山口。不過，今（20日）上午傳出一架載有2名台灣籍旅客的直升機，疑似發生墜機意外，連同駕駛員在內共3人失聯。事實上，同款直升機於2024年也曾發生類似意外，當時造成3人重傷送醫。









熊本阿蘇火山直升機失事2台人失蹤！「非首次出事」2024年迫降慘況曝

相關單位獲報後隨即展開搜索。（圖／美聯社提供）

今日隸屬阿蘇卡德利動物樂園的直升機，於上午時段起飛後，約11時04分失去聯繫，當時機上共載有3人，包括2名台灣籍旅客與1名日籍駕駛。相關單位獲報後隨即展開搜救行動，並於當地時間16時10分左右，在阿蘇山中岳第一火山口附近，發現嚴重受損的直升機殘骸。

搭乘直昇機觀賞阿蘇火山洞口，為熊本知名觀光行程。（圖／美聯社提供）

根據《Yahoo! Japan》報導，該款失事機型為「羅賓遜R44（Robinson R44）」，為當天執行飛行的第3趟航次。一名66歲男性保全人員，事發當時正在火山口附近執勤，他表示：「上午11點剛過，我聽到一聲巨響。因為觀光直升機經常飛向火山口，當時一度以為是其他聲響……」不過，該機型在前年也曾發生意外。2024年5月，隸屬同一樂園的同款觀光直升機，曾在阿蘇市內一處空地緊急迫降，因撞擊力道猛烈，造成包括男性駕駛員及2名乘客在內，共3人重傷。





