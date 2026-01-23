日本阿蘇火山觀光直升機墜毀 靠近火山口搜救「四重困難」

日本熊本縣阿蘇火山，20日發生觀光直升機墜毀事件，警消單位目前仍然在想辦法搜救失聯的三名乘員，不過由於失事地區在火山口附近，搜救極為困難。

發生在本月20日的日本熊本阿蘇火山觀光直升機墜落事故，警消發現機體殘骸，但仍然找不到兩名台籍旅客及日本駕駛的蹤跡。搜救人員表示，由於現場地形陡峭，並且失事地點靠近火山口，受火山氣體影響，搜救人員無法接近，熊本縣警消單位與國土交通省，還在開會討論該如何有效搜救。（葉柏毅報導）

為了搜救20日在阿蘇中岳火山墜毀的觀光直升機上三名乘員，日本國土交通大臣金子恭之，特別與相關單位開會，瞭解現階段搜救情況。金子恭之表示，他已經指示墜毀直升機的營運公司「匠航空」，推測可能的事故原因，研議如何防止類似事故再次發生。

廣告 廣告

匠航空社長森岡匠表示，依目前的情況，還很難判定直升機墜毀原因，因為事發當時，還有其他觀光直升機，也在飛行，並沒有接到其他直升機反映有能見度不良，或是濃霧妨礙飛行等通報；而更棘手的是，在火山口附近發生狀況，救援會非常困難，公司直升機一向完全避免在火山口上空，尤其是正上方飛行，所以公司方面對直升機為什麼會在火山口附近墜毀，也感到相當困惑。

森岡匠也表示，目前搜救行動可說陷於「四重困境」，首先是火山口附近有爆發、噴發或噴氣等實際危險，其次是部分火山氣體會毒害人體，再來是各處不斷冒出蒸氣，影響搜救，最後則是火山口附近地形屬於容易崩落的斜坡。他認為在這樣的環境下，進行搜救作業的難度非常高。