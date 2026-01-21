日本阿蘇火山觀光直升機墜毀！2台灣遊客生死未卜

日本熊本縣阿蘇市20日上午發生重大空難事故。一架載有2名台灣觀光客的羅賓遜R44型直升機，於上午10點52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，執行約10分鐘的火山口觀光行程，卻在起飛不久後失去聯繫。

根據日本國土交通省資料，失事直升機編號為JA10KE，機上載有41歲台籍男性與36歲台籍女性遊客，由64歲日籍機師駕駛。該名機師擁有超過40年飛行經驗。上午11點左右，消防單位接獲來自乘客手機發出的強烈撞擊通報，顯示直升機在中岳第一火山口附近發生事故。

警消與自衛隊隨即展開陸空搜索，下午4點過後在海拔1373公尺的中岳東北側山坡發現機體殘骸。現場照片顯示，直升機嚴重損毀，一扇機門掉落在殘骸上方不遠處。由於地形險峻、能見度低，搜救人員無法靠近事故現場，評估夜間行動風險後決定暫時撤離。

熊本地方氣象台表示，事故發生時阿蘇山區出現濃霧，能見度不佳。中岳上空海拔約1500公尺處測得西北風，風速每秒8至11公尺。前運輸安全委員會航空事故調查官楠原利行分析，羅賓遜R44機體結構相對脆弱，加上火山口周邊容易出現下沉與上升氣流，氣流紊亂，可能因一時疏忽導致墜毀。

阿蘇火山觀光直升機是當地知名觀光項目，可近距離俯瞰活火山口。根據營運方網站，7分鐘的「俯瞰震撼火山口」航線收費每人1萬日圓，號稱可從活火山上空俯瞰岩漿。2024年造訪阿蘇九重國立公園的訪日觀光客約118萬人次，在日本國立公園中排名第二。

值得注意的是，該營運公司2024年5月也曾發生同型機迫降事故，造成3人受傷。目前福岡管區氣象台將阿蘇山噴火警戒等級列為1級，火山活動呈現低下狀態。搜救團隊預計21日上午重新集結人力與裝備，在評估火山氣體濃度後繼續搜救行動。

