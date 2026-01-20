日本阿蘇火山一觀光直升機失聯 機上有2名台灣籍旅客

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機，今（20）日載著兩名台灣觀光客前往阿蘇火山，結果失聯，目前熊本警消單位正全力搜尋中。

綜合日本媒體報導，日本熊本縣阿蘇火山有一架觀光直升機，今（20）日上午失聯，機上載有2名台灣籍旅客及1名日籍飛行員。有消息指出，當時火山口附近疑似傳出「砰」的一聲巨響，但飛行前的檢查並沒有發現直升機有任何異常。我外交部表示，與日方保持密切聯繫。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，這架從「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，原定飛行時間只有10分鐘，但是在預定降落時間，仍然沒有返回。據瞭解，機上有3名乘員，除了64歲的日籍飛行員之外，機上兩名台灣籍乘客，包括一名41歲的男性，以及一名36歲的女性。

報導說，事發時，火山口附近的警衛，曾經聽見一聲巨大聲響，並且失聯乘客的智慧型手機碰撞偵測系統，自動發送「強烈撞擊」消息到消防單位。

報導指出，負責營運這架觀光直升機的「匠航空」公司表示，事發後曾經派另一架直升機前往搜索，但沒有尋獲，目前已由警消直升機接手搜尋。飛行前檢查顯示直升機機體狀況正常，飛行員也擁有10年以上飛行經驗，當時並無身體不適狀況。

由於當地目前天候條件不佳，搜尋困難，搜救人員現現階段只能徒步前往，還無法掌握進一步的狀況。