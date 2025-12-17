日本降溫無效？中國不買單要求「說這句」 外交部嗆自欺欺人：扭曲二戰史實

中日關係緊張遲未緩解，日本首相高市早苗11月7日在眾議院就「台灣有事」假設性情境答辯，引發北京強烈不滿後，近日於參議院再度被問及相關議題，儘管答辯謹慎許多，但北京仍不滿意，列舉逾半世紀前中日建交談判時東京說法，質疑日本仍在擠牙膏、埋釘子，企圖混淆視聽、矇混過關。不過，我國外交部今（17）日上午表示，中國一再扭曲二戰史實，外交部強烈譴責、嚴正駁斥。

高市早苗11月7日就「台灣有事」假設性情境答辯，掀起中日關係軒然大波後，高市早苗本月15日於日本參議院預算委員會答辯時表示，日本一貫立場是台灣相關問題應透過對話和平解決；日本外務大臣茂木敏充則引述1972年《日中聯合聲明》，重申日方「尊重與理解」中國對台灣問題的立場，並堅持《波茨坦宣言》第8條的立場。

儘管依照《中日聯合聲明》內容，日本確實不曾表達承認「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，但中國外交部發言人郭嘉昆昨日於例行記者會中仍質疑日方沒有重申前述說法，批評日本仍在「要害問題」上擠牙膏、埋釘子，企圖混淆視聽、矇混過關。郭嘉昆指稱，中國外交部長王毅已「權威、詳細闡述台灣地位已被『七重鎖定』」，隨後再度引述相關歷史文件。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今日向《風傳媒》表示，中國外交部再次公然扭曲二戰史實、妄稱台灣地位被所謂「七重鎖定」等謬論，企圖顛倒是非、自欺欺人，並誤導國際視聽，外交部予以強烈譴責並嚴正駁斥。「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。」

蕭光偉重申，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》已取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，《舊金山和約》未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣。台灣自1980年代中期起，由下而上推動政治自由化與民主化，並於1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

「外交部呼籲北京當局正視史實、立即停止誤導國際視聽。」蕭光偉表示，任何片面不實主張、脅迫恫嚇甚至軍事威脅，都不利於兩岸關係以及整體區域的安全與繁榮。外交部也呼籲各國，應同聲譴責中國長期以來的惡意謊言，共同維護台海和平穩定現狀及以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。

