日本限定！火鍋店松葉蟹吃到飽 2台人越洋嗑130隻腿

冬天不少人喜歡吃火鍋暖身。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享，日本連鎖火鍋品牌涮乃葉每到年底都會低調推出松葉蟹吃到飽活動，但只有在日本才有，每人約需支付台幣2000元，消息引發近萬人關注，甚至有網友已飛往日本朝聖，自爆兩人一口氣吃下多達130隻蟹腿。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在臉書粉專分享，日本連鎖火鍋品牌「涮乃葉」每到年底都會推出松葉蟹吃到飽活動，包含消費稅與鍋底費用，每人約需支付1萬日圓（約新台幣2012元），就能無限享用螃蟹。

貼文吸引近萬人點讚討論，「痛風套餐」、「真的有這個活動，用平板點，點幾隻蟹腿，就會上幾隻」、「超棒！兩個人吃了130隻腿」、「好划算！可以衝日本」、「台灣什麼時候可以有」、「是個好理由可以在衝日本」、「只能現場排隊等座位，有人等了1個多小時才吃到」、「去吃完真的很爽，但暫時不會想吃螃蟹了」、「甚至剝好殼了，感覺很值得吃」。

另有網友吃過表示，可能太多人點了，店家來不及退冰，好幾盤蟹腿送來上面都還有碎冰，而且口味偏鹹，另有網友則說，去越南旅遊吃海鮮吃到飽，貝類、螃蟹都超新鮮，但只要台幣600多元而已。

