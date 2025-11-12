日本限定！索尼推1.1萬元PS5主機搶市 與任天堂大打價格戰

索尼集團推出專為日本玩家設計的PlayStation 5主機，售價大幅下降至5.5萬日元，與任天堂大打價格戰搶市。翻攝自PlayStation官網



日本任天堂與索尼集團搶攻遊戲主機市場，在前者推出日本市場限定的Switch 2主機後，索尼集團今日（11/12）首次推出專為日本玩家設計的PlayStation 5主機，售價大幅下降約25%至5.5萬日元（約合1.1萬台幣），與任天堂大打價格戰搶市。

總部位於東京的索尼（Sony）透過直播宣布，這款日本限定的PlayStation 5數位版主機售價為5.5萬日元，遠低於先前7萬2980元的定價，也比美國499美元（約合1.5萬台幣）的售價更為便宜。新主機將於日本時間明日（11/13）開放預購，並在21日正式發售。

索尼互動娛樂（SIE）平台事業群執行長西野秀昭（Hideaki Nishino）在線上發表會表示：「我們希望讓更多日本玩家享受PS5及其豐富的遊戲陣容。」索尼在前一天公布財報時透露，旗下PS5獨家大作《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）自10月2日上市以來，全球銷量已達330萬套。

今年4月，索尼的遊戲主機競爭對手任天堂（Nintendo），為自家新產品Switch 2祭出雙版本定價策略，在日本推出的「日語專用版」單機售價為4萬4980日元，同步發售的「多國語言對應版本」價格則高達6萬9980日元，價差高達2萬日元，助力任天堂創下遊戲主機史上最快的首發銷售紀錄。

彭博社指出，索尼的降價舉措令消費者感到意外，此前不久該公司才因美國總統川普（Donald Trump）實施的關稅政策，被迫在全球範圍內調高PS5的售價。索尼同時表示，該公司今年正努力在盈利能力與硬體策略間取得平衡。

在過去幾代主機中，日本始終是PlayStation平台的艱難戰場，任天堂持續佔據主導地位。索尼此舉不僅被視為是對日本國內玩家的回饋，更可能為未來幾年推出的次世代PS主機奠定更有利市場佈局。

根據台灣索尼官網顯示，目前台灣PS5主機中，以PS5 Slim數位版的價格最為實惠，售價為1萬1380元，與光碟版1萬4380元的價差為3000元。PS5 Pro的無光碟機版則為2萬4280元。

