日本限縮外國人取得國籍 居住年限將從5年提高到10年以上

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本政府計畫將外國人取得日本國籍所需的居住年限，從現行的「5年以上」實質提高到「10年以上」。

日本每日新聞4日報導，多名政府與執政黨人士透露，目前取得日本國籍的居住要求，比一般申請永久居留權所需的10年還要寬鬆，因此政府與執政黨內部普遍認為這項規定有問題，計畫在明年1月公布的外國人政策基本方針中納入相關調整。

日本政府4日在自民黨內部會議中說明這項方針，指出申請國籍除了居住年限外，還需符合「品行良好」以及「申請人或配偶能靠自身財產或技能，維持穩定生活」等多項條件，而且審查機關擁有極大裁量空間。因此，政府目前傾向不直接修改國籍法中「5年以上」的條文，而是在實務操作層面，逐步提高實際被批准入籍者的居住年限至10年以上。

不過，執政黨人士強調，為了與永久居留權制度的條件一致，延長居住年限的規定仍有必要。

另外，申請日本國籍時還必須具備「日常生活不會有困難的日語能力」，這點是申請永久居留權時沒有的要求。

日本政府對國籍取得條件的檢討，其實是從石破茂擔任首相時期開始推動。今年9月，日本維新會提出外國人政策建議，指出國籍的法律地位明明比永久居留權更高，申請條件卻反而較寬鬆，導致制度邏輯錯亂，主張應該強化取得國籍的申請條件和審查標準。

日本首相高市早苗11月初首度召開外國人管理的相關閣員會議，指示以2026年1月彙整基本方針為目標，並將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。

日本法務省資料顯示，2024年總共有1萬2248人申請歸化日本，其中8863人在同一年內獲得批准。

