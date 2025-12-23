日本除役核電廠傳氚水外洩！3員工險暴露核

▲日本福井縣敦賀市正在進行廢爐作業的新型轉換爐「普賢」核能發電廠，今（23日）傳出在解體過程中，洩漏含有放射性物質「氚」（tritium）的廢水。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本福井縣敦賀市正在進行廢爐作業的新型轉換爐「普賢」核能發電廠，今（23日）傳出在解體過程中，疑似洩漏含有放射性物質「氚」（tritium）的廢水，作業人員一度傳出有核輻射暴露風險。

據日本NHK報導，日本原子能研究開發機構（JAEA）今表示，福井縣敦賀市的新型轉換爐原型核能反應爐「普賢（Fugen）」，在拆除測試設備時，工作人員切割管道後，發現含有放射性物質「氚」的水洩漏，洩漏的水量為20毫升。

在拆除作業進行時，為防止核輻射外洩，現場有搭建塑膠棚拆除房，當時有三名工作人員在裡面，身穿全身防護作業服並配戴雙層手套，發現外洩後，3人就迅速離開該區域。JAEA稱，這三名工作人員均未受到輻射暴露。洩漏可能因管線內仍殘留未完全排出的廢水所致，該管線事前已進行排水作業，但仍疑似有剩餘液體未清除乾淨，目前將進一步調查是否存在疏失。此外，沒有放射性物質洩漏到控制區域外，且監測設施及周邊區域輻射水平的監測站讀數均無異常，因此未對外部環境造成影響。

但由於拆除房內的「氚」濃度已超過法定限制，JAEA已聯繫日本原子能規制委員會。

據JAEA介紹，新型轉換爐「普賢」於2003年停止運行，並於2008年開始進行退役與設施拆除作業至今，此次為作業期間首次傳出含放射性物質外洩事件，儘管初步評估未構成外部環境與人員安全風險，相關單位仍將持續監控後續變化。

