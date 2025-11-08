日本陸軍台南偕行社委外經營熱鬧開幕 (圖)

其他人也在看
日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活
（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。中央社 ・ 10 小時前
台南百年「偕行社」重啟 原牆體孔雀砂首應用於修復細節
建於1915年的「原日本陸軍台南偕行社」，歷經3年修復、招商完成後，今（8）日正式重生開幕。這座百年建築由致力推動當代藝術的弎畫廊接手經營，將老建築轉化為藝術與生活交會的新據點。偕行社由3棟和洋混合風建築組成，細節處處可見日治時期工藝之美。修復期間，團隊意外在牆體中發現一層黑色、且帶七彩光澤的特殊夾自由時報 ・ 7 小時前
寶象建設以建案為標的 舉辦攝影比賽和攝影展
高雄澄清湖環湖生活圈，因獨具湖景風光，吸引寶象建設、浤圃建設、永信建設和華雄建設等多家建商搶進推案，每坪實登售價從35到43萬元之間，為了吸引各界關注「寶象住圓山」基地的圓山風華與生活藝術，寶象建設舉辦《圓山一瞬》攝影比賽，8日頒獎得獎並展開為期一個月的攝影展覽。中時財經即時 ・ 12 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 15 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 10 小時前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 17 小時前
台南農村再生社區108個六都第一 成果展展現農產創新價值
台南市有108個農村再生社區，六都第一，今天（8日）在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，以「風起再生、農聚台南」為主題，透過農村市集、廚師料理秀、胡麻食農教育主題展覽、DIY體驗，展出農村再生的具體成果，參展的農再社區推出新產品、新包裝，展現農創價值，不只農村再生，更是農村創生，提高農村收益，現自由時報 ・ 6 小時前
南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。中央社 ・ 10 小時前
百隊齊聚橫山桐花之丘 挑戰鹿江立石大賽及闖關遊戲
第10屆「鹿江立石大賽」今天上午在新竹縣橫山鄉桐花之丘公園登場，吸引100組參加闖關遊戲，各隊人馬投入十足的專注力和團隊創意，有的則不斷嘗試挑戰立石，將大小形狀各異的石頭立起來，親子也一同觀賞FOCASA馬戲團表演，活動過程驚喜尖叫聲此起彼落，大小朋友個個直呼「好玩」！自由時報 ・ 9 小時前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 8 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 10 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。民視 ・ 9 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。多名員警，以車追人，來到小巷弄裡，攔截圍捕，大陣仗街頭上演警匪追逐，也讓經過路人快嚇壞，還有人趕快躲起來。目擊民眾直呼，簡直像上演電影情節，彷彿「大逃殺！超可怕！第一次親眼看到」，街頭上演暴力衝突，原來是因為百萬債務起衝突！高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）事發就在7號下午，台北市中山林森北路一帶，一名唐姓男子，向高利貸借了50萬，半年後連本帶利被要求償還100萬，覺得金額太高了，特地找了"債務整合公司"幫忙，派4個人來喬債，雙方相約在咖啡廳談判，喬了半小時談判破裂，雙方一言不合、大打出手，更亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，手部濺血。高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）衝突爆發完，7人各自鳥獸散，員警兵分多路，到處逮人，成功將嫌犯通通逮捕。只是喬債喬到濺血，這下錢沒討成，還得狼狽進警局。原文出處：為債務街頭大逃殺！ 兩派人馬7人路上追砍警圍捕 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 10 小時前
配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。民視 ・ 10 小時前
日本饒舌歌手晋平太逝世！家屬心碎發訃告證實 享年42歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導日本饒舌界歌手晋平太的家屬今（8）日在X上發文，沉痛宣布晋平太已於日前離世，享年42歲。文中並未提及確切死因，消息曝光...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊
台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，自由時報 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前