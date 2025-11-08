日本陸軍台南偕行社走過百年 委外開幕重進生活

（中央社記者張榮祥台南8日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復完工後，經過1年委外經營評選，由弎畫廊（San Gallery）取得營運權，今天開幕，也讓這座逾百年歷史空間重新走進市民和旅人的生活。

台南市府文化局今天指出，未來日本陸軍台南偕行社將以複合式藝文空間運作，結合展覽、閱讀、咖啡與文化交流活動，讓藝術在百年建築持續發酵，也和世界對話。

台南市副市長葉澤山也表示，日本陸軍台南偕行社重新開幕，串連台南市區文化觀光軸線，也將成為旅客必訪新亮點；期盼弎畫廊以多元藝文活動深化城市文化精神，展現台南人文薈萃魅力。

日本陸軍偕行社創立於1877年（明治10年）2月15日，是當時日本陸軍將校修養、親睦團體的集會與社交組織；台南偕行社成立於1899年（明治32年），位於北區公園南路的台南陸軍偕行社建築，落成於1915年（大正4年）。

台南偕行社是目前台灣已知日治時期9處偕行社中規模第2大建築，僅次於台北偕行社。戰後曾作為國軍眷舍使用，過去是國防部所有，原本計畫拆除售地，經在地居民搶救，台南市政府2007年登錄為歷史建築，後續展開修復活化。

台南偕行社修復歷時3年多，建築群共3棟，呈現日治流行「和洋混合風」。修復時意外在牆體中發現一層黑色且帶七彩光澤的特殊夾層，經檢定是以「煉銅爐渣」回火產出的「孔雀砂」。研究團隊實驗重現材料及應用，也是台灣日治建築修復首度使用這項技術。

此外，修復團隊也在台南偕行社發現木地板設有發出聲響神秘機關，不知情者會以為潮濕或不牢靠，其實是警示防盜，讓屋內將領察覺風吹草動，這是建築設計的精妙巧思。

台南市文化資產管理處考證，台南偕行社是日治時期陸軍將領修學、聯誼與社交集會所或社交場，類似「將校俱樂部」，在修復原長官辦公空間及外面廊道木地板時，發現名為「目鎹（音同送）」的特殊構件，也是響聲機關主要零件。

「目鎹」會將木地板與下方木構件相扣連，使木地板與下方空間留有些微間隙，不會被完全鎖死，若有人走在上方，將因身體重量讓木地板發出聲響，木地板出現叫聲，可讓屋內軍事將領察覺任何風吹草動，其他人員也可注意是否有人闖入。

研究資料顯示，在日本傳統建築中，這種木地板被稱為「鶯啼板」或「鶯飛走廊」，多使用在日本的「城」或貴族宅邸走廊，例如京都元離宮二條城，也有同款會發出聲音的木地板。（編輯：黃世雅）1141108