日本雙胞胎大胃王身心崩壞！ 自爆：對吃東西沒興趣了

日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花表示罹患憂鬱症、胃病而停止活動。（圖／翻攝自IG@harapeko__ako）





日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花，在YouTube擁有超過56萬粉絲，不過日前卻宣布，因姊妹倆的身體都出了狀況，相繼住院，需要暫時停止活動。11日小野姊妹在YouTube更新影片，揭露妹妹亞子（あこ）因罹患壓力性腸胃炎、慢性胃部不適、椎間盤突出等疾病而住院，但最主要是因為2人都患有憂鬱症，連對吃東西都不感興趣了，才會做出暫停活動的決定。

亞子表示，她原本就有慢性胃部不適的狀況以及椎間盤突出，又患上壓力性腸胃炎，最終導致住院。此外，姊妹倆都罹患憂鬱症，這讓她們情緒低落、經常感到沮喪，也沒辦法承受壓力，對什麼事都不感興趣，她們原本最喜歡吃東西了，但現在連對吃東西都失去了興趣，已經無法維持一般的日常生活了，這才是她們暫停活動的主要原因。

廣告 廣告

姊妹倆指出，很多人誤會她們是因為「大食」導致身體崩壞，但她們強調，並不是因為「大食」這件事導致她們入院，她們其實很注重飲食健康，且在大食狀態下，身體狀況還比較好，之所以會倒下來，只是因為管理不當導致的，與大食一點關係都沒有，希望外界不要再傳遞錯誤資訊了。

今年34歲的小野姊妹，曾參加《火力全開大胃王》，YouTube頻道全是她們倆一起吃大份量食物的影片，一次就是20人份起跳，也曾訪台夜市巡禮，一晚上吃了71間店，足足吃進18公斤的食物，非常驚人，未料妹妹亞子自上（9）月起就因身體不適入院，姊姊佳子（かこ）也接著出現不舒服的情形，最終宣布暫停活動。

東森娛樂關心您

社團法人中華民國精神衛生護理學會

02-2599-4259

伊甸社會福利基金會 精神疾病照顧者專線

02-2230-8830



【更多東森娛樂報導】

●大胃王狂吞92個布丁！于美人曝「糖暈」慘況 醫師示警了

●打1999撿耳機 「吃貨豪豪黑歷史遭揭」 4年前就當亂源

●曾狂吃71家夜市攤販 日本雙胞胎大胃王緊急送醫

