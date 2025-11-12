日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了

娛樂中心／綜合報導

日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花自爆罹患憂鬱症，決定先暫停活動。（圖／翻攝自IG @harapeko__kako）

日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花，在YouTube擁有超過56萬粉絲；不過，日前她們卻突然宣布暫時停止活動，原因是因為姐妹倆的身體都出現狀態，才不得已做出這樣的決定，讓粉絲相當擔心，也紛紛詢問到底發生什麼狀況？對此，小野姊妹日前在YouTube更新影片，除了揭露妹妹亞子（あこ）的身體問題，甚至因此住院，更坦言最主要是原因是因為姊妹倆都罹患憂鬱症，「對吃東西已完全沒有興趣」。

小野姊妹11日在YT頻道回應，表示亞子本就有慢性胃部不適的狀況及椎間盤突出，加上患上壓力性腸胃炎，最終導致住院；此外，她們也坦承，2人目前都患上了憂鬱症，讓她們除了感到心情低落、備感壓力外，對任何事情都提不起興趣，就連原本最喜歡的大口吃東西，也不再喜愛，甚至無法維持一般的日常生活，這才造成她們不得不暫停活動。

日本知名大胃王雙胞胎小野姊妹花。（圖／翻攝自IG @harapeko__kako）

對於界外界質疑2人是因為「爆食」造成導致身體崩壞，小野姊妹則解釋並非如此，強調她們其實非常注重飲食健康，且在爆食狀態下，身體狀況還比較好，至於為什麼身體會出現狀況？只是因為管理不當導致的，與爆食一點關係都沒有，因此希望外界不要再傳遞錯誤資訊了。

