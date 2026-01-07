日本雜誌沒到貨 客嗆女店員知道「周處除三害」嗎

當事書店店員陳小姐，已經不敢去上班了。（圖／東森新聞）





台北市松山區一間知名日本連鎖書店，有店員指控，一名女客人訂了日本雜誌，但因為日本年假無法準時到貨，竟然情緒失控，不管怎麼解釋，對方都無法接受，甚至還衝進書店指名道姓罵人，還是知不知道什麼是「周處除三害」，店員被嚇哭，報警提告並提離職。而被指控的女客人不回應，僅表示當下並沒有辱罵。

客人王小姐：「我哪裡罵你髒話，我公然侮辱你什麼，你這個工作都做不好，你還要做什麼，你書讀的很好嗎？你有更好的能力嗎？」

預訂日本雜誌還沒來，領不到雜誌的王小姐火氣很大，殺到書店對店員大小聲。客人王小姐：「我跟你講，像你這種人喔，代表某某書店是丟人，這也在侮辱你啊，你要告我你去告啊，我把律師介紹給你嗎？我有律師團你要嗎？我跟你講，妳真的很失職欸，真的很抱歉，請這種人真是給公司丟人。」

廣告 廣告

對店員話說的有夠酸，櫃檯前，客人王小姐念個不停，甚至還指名道性，表示自己在替書店除害。客人王小姐：「我訂個書，你需要給我搞這個樣子，好大膽子啊，你要感謝我耶，你知道什麼叫『周處除三害』嗎？」

事發台北市松山區一間購物中心的書店，上個月王小姐預訂一本搞笑相聲主題的雜誌。由於日本正值年假，因此到了這個月6日，沒辦法準備到貨，王小姐無法接受店員解釋，主管回電後，他直接衝來櫃檯罵員工，甚至嗆自己也是老闆。

客人王小姐：「我告訴妳，我也是老闆，就算請不到人，也不要請阿狗阿貓。」

被客人這樣羞辱，書店員工陳小姐嚇到不敢上班提離職。當事書店店員陳小姐：「侮辱我說有沒有讀書啊，也有講到罵我父母，我有哭，他就也是繼續罵他的，他還嗆說他是老闆，有律師團。因為我們不是她請的，我們也不是她的員工，憑什麼妳用老闆的姿態對所有人，我就是不太敢出現在那裡（書店），怕他突然出現要對我做什麼。」

31歲陳姓店員有日檢N1的程度，因為熱愛日本文化，才選在這裡工作，就算薪水不高只有3萬多，他還是覺得很開心。但這回被客人罵成這樣，他怕到不敢上班，已經報警提告恐嚇跟公然侮辱，希望司法替他主持公道。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

貨車駕駛貼太近急煞 失控慘撞如「彈珠台」

「醉」後失控！ 弟揮檳榔刀釀胞兄臟器外露送醫

期末考後衝武嶺死劫！ 東華男大生過彎失控墜谷亡

