日本雞舍疑遭熊襲擊！300隻比內地雞被壓死

▲日本秋田縣比內地雞雞舍疑被熊襲擊，300隻雞被壓死。圖為比內地雞。（圖／翻攝自あきた北農業協同組合官網）

[NOWnews今日新聞] 日本熊出沒事件在進入冬季後仍未止歇，持續受熊害侵擾的秋田縣，一座雞舍近日被發現約有300隻雞離奇身亡，在雞舍旁發現了熊的腳印，推測是被熊嚇壞推擠身亡，或直接遭熊攻擊致死。

根據ABS秋田放送報導，秋田縣大館市一個雞舍在10日發現約 300 隻比內地雞死亡。附近有疑似是熊的足跡，市府和警方認為「極有可能是被熊襲擊」。

事發地點位於大館市比內町大葛，一處住宅用地內的雞舍。根據大館市和北秋田農協消息指出，10 日上午 7 點左右，居住在這戶人家的 60 多歲男性雞舍飼主在勘查雞舍時，發現約 300 隻比內地雞死亡。

廣告 廣告

這些比內地雞約 3 個月大，據推測是在 9 日晚上到 10 日早上之間遇襲。約 300 隻比內地雞推測是被熊踩死身亡，以及被熊驚嚇後推擠互相壓死。

雖然熊有減少的趨勢，但秋田縣進入 12 月後，熊出沒情況仍在持續。讀賣新聞則指出，雞舍的雞隻中有些被熊吃掉；此外，在雞舍附近的一棟住宅內的狗屋，9日也被發現一隻寵物犬死亡，可能也是被熊襲擊喪命。

比內地雞是什麼？

秋田縣的比内地雞與愛知縣的名古屋交趾雞 、鹿兒島縣的薩摩地雞並列為日本三大美味的地雞，地雞與日本一般的雞不同，很多縣市都有自己的地雞，且要符合地雞標準，須通過日本農林省訂下的嚴格JAS規格，血統中必須有50％以上是明治時代（西元1868～1912年）前就已在日本棲息的38種原生品種雞，需養75天以上，自孵化第28天開始需飼育在能夠自由活動的環境內，且每平方公尺不能飼養超過10隻雞隻。

比內地雞原產於日本秋田縣大館市比內地區，以其濃郁的風味、細嫩的肉質和優良品質而聞名。當地人經常將其用於如米棒鍋等地方特色美食。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

滑到一半熊衝出來！日本職業滑雪手遭黑熊猛追 影片曝光網全嚇傻

UNIQLO「童裝羽絨外套」在日本爆紅！成年人狂掃貨 公司分析原因

28歲台男「走私大麻」！與中國女友闖沖繩那霸機場被捕