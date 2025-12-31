日本雪茄蛋捲伴手禮推薦，人氣節慶禮盒

【商家指南推廣專題】

在台灣，人們習慣以優雅且具品味的禮盒傳遞心意，而說到日本雪茄蛋捲，不少消費者會想到「YOKU MOKU」。品牌以經典雪茄蛋捲聞名，其細緻外型搭配絲滑口感，多元包裝更滿足各式送禮需求，也適合當成人氣節慶禮盒，他們透過職人精神呈現甜點帶來的幸福力量，在日本雪茄蛋捲伴手禮推薦名單中大放異彩。

YOKU MOKU的故事可追溯至1969年的日本，創辦人藤繩則一先生在日本經濟高速成長的年代，發現大量生產的餅乾品質良莠不齊，多以便宜油脂製作，且為求耐運而過度烘烤。當時，以大量奶油製作的精緻餅乾價格高、保存不易，非一般家庭能輕易購得，使他開始思索是否能突破當時產業限制，打造一款以大量奶油製作，既好吃又能成為經典象徵的頂級甜點。

然而，打造出人人都能品味的高級蛋捲並不容易，面對精緻甜點成本高、質地脆弱、易碎等問題，藤繩則一先生投入大量心力研究，嚴選高品質天然食材，透過不斷調整配方，讓每一項原料恰如其分發揮風味。最終，經典雪茄蛋捲成形，以柔和口感與濃郁奶香在日本甜點界一炮而紅，也形塑出日本師傅的匠心精神。

創辦人藤繩則一先生在一次旅遊來到瑞典北部名為JOKKMOKK的小鎮，他看見人們在寒冷氣候中圍坐一桌、共享剛出爐的餅乾，臉上不自覺浮現幸福笑容，使他理解甜點擁有能令人微笑的力量，也因此許下心願，希望能透過餅乾傳遞溫暖，讓每位品嚐者都能感受到細膩、美味與安心，這也是YOKU MOKU成為日本雪茄蛋捲伴手禮推薦品牌的原因。

YOKU MOKU於2011年正式登台，成立全球第一家海外形象店，帶來頂級伴手禮、喜餅與彌月禮新風貌。明星商品「Cigare原味雪茄蛋捲」以柔滑奶香與輕脆口感深植人心，更被譽為餅乾界的藝術品，品牌標誌性的烤漆鐵盒需經七次噴漆與精細打磨，才能呈現如同傳統漆器般的光澤，耐用又具收藏價值；擁有溫潤木質的「沐禾禮盒」，以KIRI（桐木）製作，象徵珍貴事物值得悉心保存，在人氣節慶禮盒中擁有極高人氣。

除了伴手禮與禮盒服務，「YOKU MOKU天母旗艦店」更同步東京青山本店呈現日式糕點饗宴，提供多款人氣生乳捲、草莓蛋糕、蒙布朗與抹茶甜點，帶給台灣的甜點愛好者東京原汁原味的手作風味。

目前，日本雪茄蛋捲伴手禮推薦品牌YOKU MOKU已在全台商圈設立六家門市，服務遍佈台北、台中與台南，且為了因應購物模式的轉變，品牌提供官網線上商店與LINE禮物等便利通路，民眾能輕鬆選購頂級甜點並享受全台宅配服務。

YOKU MOKU以細膩口感、極致工藝與幸福理念，讓日本甜點文化在台灣持續發光，若您正在尋找兼具質感與美味的節慶、人氣節慶禮盒，或期待能在各式節日、婚禮、家庭慶祝或企業贈禮中傳遞心意，那麼擁有職人精神的日本雪茄蛋捲伴手禮推薦品牌「YOKU MOKU」將是值得信賴的選擇，他們用多年的堅持與用心，為贈禮創造美好的記憶。

品牌名：YOKU MOKU

聯絡電話：0800-899-085

全台門市：新光三越天母旗艦店、新光三越信義A4館、新光三越南西館、SOGO忠孝門市、台中大遠百、新光三越台南新天地

營業時間：依各百貨營業時間為準

官網：https://rink.cc/p6dlx

FB粉絲專頁網址：https://rink.cc/amlyo

LINE網址：https://rink.cc/1jl0n

