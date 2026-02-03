日本雷鬼天團「開唱前5天」 成員家中搜出大麻…取消20周年演唱會

日本雙人音樂組合「Def Tech」成員Micro(右)因持有大麻遭逮補。翻攝X/Def_Tech



日本超人氣雙人音樂組合「Def Tech」，本來2月8日要在東京武道館舉辦20周年演唱會，沒想到昨天（2/2）成員Micro在住處被警方逮捕，因為家中被搜出大麻。消息今天（2／3）正式曝光，消息一出震驚日本演藝圈及網路，原定的20周年演唱會也只好無奈取消。

根據日本媒體報導，「Def Tech」成軍於2001年，2005年推出首張專輯，以獨特的「Jawaiian Reggae」（融合日本與夏威夷風格的雷鬼曲風）走紅樂壇，代表作包含串流播放量破億的經典歌曲《My Way》。

現年45歲的Micro（西宮佑騎）與來自夏威夷的Shen共同組成「Def Tech」， 綜合日本媒體報導，日本厚生勞動省麻藥取締部昨天前往東京都澀谷區的西宮佑騎住處進行搜索，並在屋內查獲數公克乾燥大麻，警方隨即依違反相關法令，以現行犯身分將其逮捕，案件仍在進一步調查中。

這消息震驚演藝圈，日本粉絲也紛紛大喊「太可惜了」、「怎麼會搞出這種事」。不少網友也認為演唱會取消後，退票、場地取消費用、設備費用、工作人員工資等這些費用也將會產生，損失相當大。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

