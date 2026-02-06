日本電信巨頭KDDI出大包！子公司員工虛構廠商「創造業績」，9年虛報2460億日圓營收

日本電信巨頭KDDI在6日召開記者會，正式對外宣告震撼性消息，公司坦承過去長達9年時間，旗下子公司BIGLOBE與G-PLAN，涉嫌在其廣告代理事業領域上，存在非常嚴重的虛報營收行為，多年下來累計虛報的金額，竟高達2460億日圓（約新台幣496.2億元），此一規模之大，也嚴重傷害日本通訊與廣告服務業的對外形象。

綜合NHK與《朝日新聞》報導，這場跨越數年的舞弊案，主要集中在該集團內部「廣告代理業務」。正常情況下，子公司在接受廣告廠商（甲方）委託，並在其網路媒體刊登廣告，完成後再向廠商收取手續費。

但根據KDDI的調查卻發現，旗下員工卻自行虛構廣告投放廠商，還進一步偽造虛假交易紀錄，讓廣告費在子公司與特定廣告商之間進行「循環」，藉此非法灌水手法，無中生有地創造大筆手續費營收數據。

據了解，每個月在虛假交易鏈當中「流動的資金數目」，竟然高達數百億日圓，藉此對外營造出業務忙碌的假象。

日本通訊商KDDI社長松田浩路在記者會致歉。（翻攝自TBS新聞影片）

內部管控崩潰

此次醜聞，經內部調查發現，主要由兩名從G-PLAN外調至BIGLOBE的員工，進行策劃與執行。這兩名員工利用職務之便，成功規避公司內部的稽核系統，建立這套極為複雜的資金往返體系。

KDDI在確認醜聞規模後，已於2026年1月成立特別調查委員會，額外聘請外部律師組成協助，深入釐清是否還有其他員工參與或從中協助，以及這兩名主嫌背後、是否存在更大的組織性包庇弊端。

日本四大電信商之一的KDDI集團旗下子品牌au。（取自官方網站）

由於爆出如此嚴重的弊端，KDDI原定6日發布的第三季財報，也因此延期發布。而調查委員會預計3月給出最終報告，屆時日本監管機構依據該報告涉及的相關疏失或違法行徑，對這家巨頭企業進行懲罰。

社長松田浩路（Hiroji Matsuda）也在記者會上致歉，「這是動搖集團整體對外信譽，以及治理基礎的重大事件，身為經營層，我深感責任重大。」

身為日本四大行動通訊商之一的KDDI，是由三家企業在2000年合併成立，總部設在東京都港區，創辦人是已故知名企業家稻盛和夫。其市場佔有率，位居日本四大行動電信業者（NTT、KDDI、Softbank、樂天電信）第二。

不過，對於台灣讀者而言，當看KDDI四個英文字母縮寫可能還不太熟悉，可當提到通訊品牌au，就相對熟悉許多。畢竟前往日本旅行租用的上網分享器，有不少選項都與這個品牌有關。

