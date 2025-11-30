日本電影《國寶》導演20年經典《扶桑花女孩》4K修復版本再現大銀幕：真實煤礦小鎮奮鬥故事 蒼井優跳草裙舞扭轉家鄉命運！

【文／龍貓大王通信】十月底，福島縣磐城市的「夏威夷溫泉渡假村」（Spa Resort Hawaiian）慶祝開幕60週年，將他們的車站接送巴士，換上了有60年歷史的老巴士——這台巴士曾在一部電影裡出現過。事實上，夏威夷溫泉渡假村也曾是這部電影的主角之一。將近20年前的《扶桑花女孩》裡，主角們為了協助夏威夷溫泉渡假村的前身「常磐夏威夷中心」，而開始練習夏威夷草裙舞。現在，《扶桑花女孩》以4K修復版本重新在12/5回到台灣院線，讓我們再一次重溫，60年前東北感動的礦工女兒奮鬥物語。

🍿《扶桑花女孩》4K修復版本

上映日期：2025/12/05

演員：蒼井優、松雪泰子、豐川悅司、岸部一德、富司純子

分級：保護級（6+）

片長：2 時 1 分

《扶桑花女孩》的故事是什麼？

昭和40年，日本各地礦業面臨倒閉危機，福島磐城的礦坑也不意外。礦業公司大幅裁員，兩千名礦工生計陷入困難。公司打算投資新的溫泉中心，讓這裡變成度假勝地。但一輩子奉獻給礦坑的礦工不情願，認為這是捨本逐末。但公司請來東京知名舞者圓香（松雪泰子飾），打算招攬當地女孩，組成夏威夷草裙舞團為溫泉中心攬客。

在地鄉民認為草裙舞傷風敗俗，極力反對成立溫泉中心。但他們的女兒，卻覺得這可能是為地方開創新財源的救星。紀美子（蒼井優飾）被好友早苗（德永繪里飾）推坑一起參加舞團，還有公司職員初子（池津祥子飾）與粗壯女孩小百合（山崎静代飾）加入……紀美子母親千代（富司純子飾）自己就是礦坑作業員，極力反對女兒「降敵」，母女因此翻臉，導致紀美子離家出走。而圓香也看不起這群完全不會舞蹈的女性，認為她們要上台是在污辱舞蹈專業……在層層困難之下，溫泉中心會順利開幕嗎？女孩們會順利成為舞台上的草裙舞者嗎？

真實的「夏威夷溫泉渡假村」草裙舞（圖片來源：華映娛樂）

魅力一：這是真實的礦坑小鎮重生故事

19世紀末，日本煤礦產業已發展到可以外銷中國與香港。1902年，日本煤炭生產量已達1,000萬公噸，甚至礦業發展到滿州與台灣等海外地區。這番榮景在50年代開始崩壞，中東與非洲地區陸續發現原油，能源革命正式展開，各國開始使用石油作為主要能源。而就在1962年，日本國內主能源從煤炭轉換成了石油，鋼鐵與電力產業大量使用更廉價的石油，煤礦產業快速沒落……而《扶桑花女孩》的故事，就發生在產業崩壞的第三年：1965年。

60年代後半，日本東北煤礦開始陸續關閉，在礦業公司經營不利、礦坑事故造成大量傷亡、礦坑封閉禁止開採的三重打擊下，昔日熱鬧繁忙的礦鎮，快速衰敗。這樣的景象在台灣北部的九份、侯硐、瑞芳、七堵等地都重現了，有許多地區至今依舊無法恢復往日榮景。能源革命的影響是永久的，那麼，該如何重新找回地區活力？《扶桑花女孩》告訴我們一個成功的例子。

這是真實故事，常磐夏威夷中心是真實存在的，它也確實成為了礦業都市磐城市至今60年來的知名景點。許多當年的草裙舞女孩，後來都成為了專業舞者，而她們最初也確實都是毫無舞蹈經驗的素人女孩。甚至，「在冰寒東北蓋一間以夏威夷主題的溫泉中心」這麼荒唐的地方創生點子，也是完全真實的：當時的礦產公司「常磐炭礦」，思考能夠最快發財的新財源，想到了當時全日本最喜愛的海外旅遊聖地，也就是夏威夷——如果你沒錢去所有日本人都嚮往的夏威夷玩，那可以來廉價版的常磐夏威夷玩。

這是瘋狂卻合理的轉念，加上這裡因為長年開採煤礦，早就發現了豐厚的地下溫泉。如果溫泉水這麼多，那麼也許除了打造溫泉池之外，還能讓廣大的溫泉中心室內都維持溫暖，這是純純的地利之便。常磐炭礦的「北國熱帶」創意乍看之下荒謬無稽，卻有話題性又有成本上的優勢。現在，他們只需要讓全日本都知道常磐夏威夷的存在。

於是草裙舞女孩成為常磐夏威夷中心重要的活招牌，她們巡迴各地表演當時還很罕見的夏威夷草裙舞，她們的父兄都是在地礦工，由老師從零開始訓練，在人員成本上比起請來專業舞者更省錢。同時，這群女孩身負著重振家鄉的重大責任，她們的表演賣力，她們成為拯救父兄脫離吃人煤礦的唯一機會。在那個女性理應相夫教子服務家庭的年代，這個小鎮的礦工借酒澆愁，但勇敢走出去的草裙舞女孩，反倒成了整個煤礦小鎮的救世主。

《扶桑花女孩》劇照（圖片來源：華映娛樂）

魅力二：因為真實，所以簡單動人

《扶桑花女孩》導演是今年大受歡迎的日本電影《國寶》導演李相日，但是，《扶桑花女孩》與改編大部頭小說的《國寶》截然不同。《扶桑花女孩》製作人原始的計畫是製作一部以常磐煤礦為主題的紀錄片，後來再根據當地史實創作出原創劇本。這與小說家吉田修一以歌舞伎梨園傳統為主題，結合昭和時代流行文化元素寫就的小說，截然不同。《扶桑花女孩》更單純、更直白，它不像《國寶》有眾多角色、有各種使用歌舞伎劇目的隱喻借代手法、或是交錯複雜的人物關係。

加上這兩部作品是李相日相隔將近25年的創作，把兩部電影放在一起，有明顯的不同。而《扶桑花女孩》的故事儘管單純，但它要傳達的情感力道，也更直接與樸實。煤礦小鎮對草裙舞的誤解，在60年代是可以理解的。而女孩們想要脫離礦坑工作、寄望草裙舞帶來新人生契機的想法也是很真實的，她們並非自認需要負擔地方創生的重責，她們只是不想青春年華都葬送在這個死氣沉沉的故鄉，繼續踏上他們母姐的相同道路。

因此，小鎮居民乃至父母，與女孩們的衝突是必然發生的。與此同時，東京舞壇名門出身的圓香老師，個人也背負著不足為外人道的痛苦。這部電影裡的所有角色都背負著沈重的痛苦壓力，但只有女性（紀美子等等學舞女孩/圓香/紀美子母親千代），願意在重擔之下拋棄面子與幻想，低著頭在現實裡找出一條活路。《扶桑花女孩》的主旨清晰又明確，這不但是煤礦小鎮重生記，更是歌頌女性激昂的生命力，讓她們最終能在藝術與現實雙重層面綻放新生。

《扶桑花女孩》劇照（圖片來源：華映娛樂）

魅力三：再見松雪泰子美麗的眼淚

將近20年前，已經有大量台灣觀眾在院線觀賞過《扶桑花女孩》，這一次重映，除了讓新生代觀眾終於能在大銀幕欣賞之外，更重要的是，這可能是在台灣大銀幕欣賞松雪泰子美貌的罕見機會。

今年52歲的松雪泰子儘管依舊出演日劇，但她已有5年不曾出演電影，最近一部在台灣上映的主演電影是2020年的《用甜酒漱口》（這也是她在日本目前最後一部電影）。而20年前的《扶桑花女孩》，正是她鋒頭正盛之際，重看一次《扶桑花女孩》，不但能欣賞松雪驚人的美貌，還能欣賞她曼妙的舞姿。

在電影裡松雪泰子飾演的圓香老師，出身日本兩大少女劇團之一的「松竹歌劇團」（SKD）。與關西寶塚歌劇團齊名的關東SKD，學員要接受嚴格的各種表演訓練，從技術到儀表都需要通過高標準檢驗。而圓香不但出身SKD，還是SKD的王牌，意味著這位從東京下鄉來到常磐的老師，有著一流的舞蹈才能。自小學習舞蹈並因此痛不欲生的松雪，在本片展現了一身驚奇舞技，其中一招屈膝向後倒地，更展現強大的核心支撐力。

而松雪落淚的畫面更是我見猶憐，個性倔強火爆的圓香老師，從來不為自己的遭遇落淚，而是為了這群她一開始看不順眼、最後卻願意為她們犧牲的學生。車站送行一幕是《扶桑花女孩》的劇情高潮，你可以看到她眼中閃爍著淚光，然後眼淚自然流下。松雪泰子是公認演哭戲最美的演員之一，這部電影後半她會貢獻很多眼淚。

《扶桑花女孩》劇照（圖片來源：華映娛樂）

魅力四：蒼井優與許多優秀的配角

當年《扶桑花女孩》在台灣會受到歡迎的一部分原因，是因為早一陣子上映的《花與愛麗絲》：兩部電影都有蒼井優，並且她在兩部電影裡都有重要的舞蹈橋段。當然，現在再看一次當時年僅21歲的蒼井優跳起草裙舞，依舊能感受到那股青春熱度。她飾演的紀美子是個與《花與愛麗絲》的愛麗絲截然不同的角色，她原本對草裙舞沒有太大興趣，後來卻在與老師磨合的過程中感受到自己對表演的熱情，以及扭轉家鄉命運的可能性。一幕她跑上河堤追著卡車的戲充滿生命力，當然，全片最後一幕正對鏡頭的喜極而泣，絕對讓人百感交集。

諧星搭檔「南海甜心」的「小靜」山崎静代第一次演電影，她飾演的小百合某種程度上與小靜這個搞笑形象是重合的，與她本人有點脫線卻認真的性格也有點相似。小百合是個可愛的喜劇角色，但她的一場哭泣戲確實動人，而且她不是透過台詞演戲，而是只對著一面鏡子，傳達她無語的苦痛。

岸部一德與池津祥子在20年前都已經是喜劇能手了，搞笑不用擔心，連飾演祥子兒子的小男孩演員也很有趣；富司純子飾演紀美子母親，但這位代父職的母親，卻比父權男性還要強硬，對子女非常嚴厲。可是當她後半轉換思維後，有一場令人感動的主秀橋段，這位剛強母親突然放下身段，這場表演讓她獲得了日刊運動電影大賞最佳女配角獎，值得一看。

《扶桑花女孩》劇照（圖片來源：華映娛樂）

《扶桑花女孩》是一趟苦樂參半的奮鬥之旅，它樸實地傳達年輕女孩的奮鬥精神，她們在舞蹈中理解專業，並努力成為專業。她們讓自己轉變，也讓這片故鄉跟著轉型。現實中的常磐夏威夷中心其實開幕後還要努力更久，但如今它依舊是當地觀光重鎮，這裡煤礦小鎮的印象已經逐漸磨滅，這都是一群女孩不可思議的付出所成就。《扶桑花女孩》與它幕後的真實故事一樣迷人，20年後依舊閃閃發光。

