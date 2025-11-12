日本電影睽違18年再奪盧卡諾金豹獎 《旅與日子》集結雙影后尋覓心靈居所

日本金獎影后河合優實在《旅與日子》飾演夏日的旅人。（天馬行空提供）

日本名導三宅唱新作《旅與日子》集結兩位日本金獎影后沈恩敬和河合優實演出，今年8月在盧卡諾影展獲頒最高榮譽金豹獎，是日本電影睽違18年再次奪此殊榮。

本片改編自漫畫家柘植義春的2篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》，透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的旅程，是三宅唱繼《惠子不能輸》《長夜盡頭的微光》等推出的最新力作。他領獎時說：「在發生很多糟糕事情的世界中，我反覆思考電影究竟能做些什麼，這次製作過程，我彷彿再次感受到對這個世界的愛，如果能夠與他人分享，我會更開心。」

沈恩敬和河合優實分別飾演冬日旅人及夏日旅人，前者在電影《新聞記者》展現精湛演出，此次飾演長住日本的韓籍編劇李。沈恩敬開心說：「近年收到許多演出邀請，《旅與日子》可說是我近幾年讀到最好的劇本。」

沈恩敬在《旅與日子》 飾演長住日本的韓籍編劇。 （天馬行空提供）

她與三宅唱在釜山影展認識，當時看了《惠子不能輸》，驚為天人，期待有機會可以和三宅唱合作拍一部像這樣的電影。後來收到《旅與日子》的邀請，直呼一切就像命中注定，「我當下覺得，這難道是在寫我嗎？我想，假如要寫自傳，大概會跟這部電影很像，這種命運般的邂逅讓我覺得非常幸福。」

此次沈恩敬大部分的拍攝場景都在寒冷的雪地進行，她坦言有很多鏡頭要在雪地中不斷行走，比想像中還要困難，「那片雪之下其實都是稻田，不是柏油路，所以很難行走，腳會一直打滑，短短一小段路就要花費很多時間才能走完。有時候摔倒又站起來繼續走，笨拙的樣子彷彿在演卓別林的喜劇。」

《旅與日子》描述閃耀的夏日海灘上，一位格格不入的男子，遇見一位鬱鬱寡歡的女子，兩人共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪……更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。 該片將於12月12日在台上映。

