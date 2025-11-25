日本電影與演出暫停多久？中方避答僅稱氛圍受影響

（中央社記者呂佳蓉北京25日電）針對日中關係持續惡化，在中國上映的日本電影與演出的狀況會暫停多久，中國外交部今天並未回答明確時間，僅指稱日中關係惡化是日本首相高市早苗的言論「影響交流氛圍」，並指應當「立即糾正錯誤言行」，停止製造事端。

日本首相高市早苗日前在國會表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，中國對此表達強烈不滿，雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。

據陸媒環球網報導，在今天的中國外交部記者會上，有記者提問，過去2週，中日關係持續惡化，中國政府已暫停對日本電影在中國上映的審批流程，此外包括北京在內的中國多個城市已取消了20多場日本音樂人的演唱會。

對於相關電影與演出暫停上映的情況會持續多久？中國外交部發言人毛寧今天回應，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是高市早苗的「錯誤涉台言論」，嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍。

她說，「日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端」。

在日中關係僵持與美國針對俄烏戰爭提出的28點和平計劃下，據新華社報導，中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話。

根據中方媒體報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。不過，川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。（編輯：邱國強）1141125