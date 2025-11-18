日本電梯赫見「中國人滾出去」塗鴉！粉專憂台灣人被波及 眾人提1招解決

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，讓中國氣炸，接連祭出反制手段。日本社會也浮現出部分反中情緒。有日本旅遊相關臉書粉專分享，中國網友在日本電梯公告欄看到「中國人滾出去」字樣的塗鴉，引發討論。





臉書粉專「日本省錢小站」發文提到，有中國網友在日本搭電梯時，驚見公告欄遭人塗上「中國人滾出去」字樣。原PO指出，「感覺日本現在對中國人的歧視越來越嚴重」。





粉專也提醒，不只中國民眾對日本反感升溫，日本社會也開始出現排斥中國旅客的氛圍；他擔憂，台灣人與中國人都說中文，對多數日本人而言其實較難分辨身分差異，因此呼籲赴日旅遊的台灣民眾近期務必注意言行，避免無端遭受波及。

廣告 廣告





貼文曝光後，引起網友討論，部分網友提到，「其實最好的方法就是別徽章，可以明確告訴日本人，我是台灣人」、「一般來說，他們有3成人左右會在當地買新鞋，餘下的人都會穿感覺設計沒美感，奇怪的鞋。看鞋比穿戴更易區分」；亦有人認為，「聲量已足夠辨認，不知為何他們講話總是那麼大聲」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗讓中國跳腳後民調創新高 卓榮泰：我非常羨慕

日中關係緊張 賴清德：請中國克制、三思！別成為麻煩製造者