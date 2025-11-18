日本電梯驚見「中國人滾出去」塗鴉 粉專籲台人謹言慎行：以免被誤會成對岸朋友

日本為旅遊勝地，不過近期中日局勢近期因為台灣相關議題持續升溫，日本也開始有反中的強況出現。

中日局勢近期因為台灣相關議題持續升溫，日本也開始有反中的強況出現，粉專「日本省錢小站」今（18）日發文指出，有民眾發現日本電梯出現，「中國人滾出去」的塗鴉，「大家來日本玩也是要謹言慎行，以免被誤會成了對岸朋友喔」。

臉書粉專「日本省錢小站」今日貼出一張圖，其圖片中可以看到，日本電梯的一張公告上出現「中國人滾出去」的塗鴉。「日本省錢小站」表示，這幾天不只對岸朋友對日本情緒不好，日本當地也蔓延著歧視對岸朋友的情緒。

「日本省錢小站」指出，也因為有很多日本人分不清台灣人跟對岸人，所以大家來日本玩也是要謹言慎行，以免被誤會成了對岸朋友喔，「話說特派員不知道該怎麼從穿著打扮上，讓日本人能區別出台灣人跟對岸朋友，有知道的朋友可以分享一下嗎」？

該貼文一出後，網友紛紛留言分享看法，「觀光而已，不用特別包裝自己，台灣人就不是中國人，日本人要怎麼想隨便，我就只待個幾天觀光」「是氣質，禮貌及守法的態度吧！那個强大國家的人一般都欠缺這些。很好分辯。」「不是看穿著，是看氣質；不是聽語言，是聽口音。一樣穿著，不同氣質，一樣中文，不同口音，就是分得出來」。

