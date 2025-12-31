日本電競實況主搭客運拿行李，竟被司機關門反鎖困在行李艙

日本《要塞英雄》電競實況主 LYNX こきん日前搭乘客運返家時，鑽進行李艙取物，卻意外被司機關門鎖住，無法脫身。這起離奇事件經其在 X（前 Twitter）發文求援後，迅速引發網友關注，甚至登上新聞熱議。事後客運公司則是出面道歉並退還車資，承諾改善作業流程以防類似事件重演。

拿個行李沒想到直接被關禁閉（圖源：LYNX こきん / 高速巴士HINOKUNI官網）

據 LYNXこきん 於 12 月 25 日的貼文，他當時正從客運下車取行李，為方便拿取而爬進行李艙，沒想到司機未察覺便關上艙門，導致他被困其中。他在貼文中說明：「欸？我正在拿巴士的行李，沒注意到就被關起來了，現在在巴士的行李艙裡，這真的很糟糕。」他同時上傳照片，顯示艙內漆黑狹窄的環境，一隻手正伸向行李標籤，證實自己確實被困。

事件曝光後，網友反應兩極。有些人質疑是否為自導自演的炒作，但更多人表達擔憂，並建議立即求援。LYNX こきん表示，他已盡力嘗試自救，包括試圖從內部開門，但未能成功。最終他打電話給母親求助，母親隨即聯絡客運公司及警方。公司接獲通知後，指示司機在路邊停車，將 LYNX こきん 釋放。司機確認其無礙後，便繼續行程。LYNX こきん事後在回覆網友時提到，司機有當面向他道歉，但因工作關係迅速離開。

後續 LYNX こきん 於 12 月 30 日更新表示：「昨天，公司人員來到家中。說明了退還車資、修正道歉信，以及為防止再發生而改善手冊的事項。」公司聲明中承認作業疏失，承諾加強司機對行李艙的目視確認，並檢討乘客自行取物的規定。LYNX こきん表示，將以此為終，不再發文討論，並感謝網友關心。