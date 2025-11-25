國際中心／巫旻璇報導

近來因日本首相高市早苗以「台灣有事」的說法強硬表態，讓中日關係驟然緊繃。北京隨即祭出報復，包括呼籲民眾暫緩赴日旅遊，甚至由公安拍攝宣傳影片，把日本形容成「危險國家」，令各界相當錯愕。日本媒體近日上街訪問仍在當地旅遊的中國觀光客，然而只要一聽到中國國家主席習近平的名字，受訪者幾乎都是「秒閉嘴、秒離開」，詭異反應在節目播出後引起討論。

北京喊「暫勿赴日」！日本電視台街訪中國遊客「一提習近平」大媽秒落跑畫面曝光

中國男子看完立刻露出僵硬笑容，連忙說「不知道、不知道」，還不斷道歉，隨後匆匆離去。（圖／翻攝自X平台）

一名日本網友在X平台分享電視台的街訪片段。記者遇到兩組來自上海的旅客，首先是一位男性，記者用翻譯軟體將問題變成中文給對方看：「習近平主席最近呼籲大家不要出國旅遊，你知道嗎？」男子看完立刻露出僵硬笑容，連忙說「不知道、不知道」，還不斷道歉，隨後匆匆離去，明顯不願多談。

記者詢問中國大媽會在日本停留多久時，她輕鬆表示會玩8天。（圖／翻攝自X平台）





另一位受訪者是女性遊客，當記者詢問她會在日本停留多久時，她表示會玩8天。然而當記者再次提到「習近平主席」，女子整個人彷彿被觸動開關般，立刻揮手拒絕、當場轉身離開，完全不願回應。記者也只能苦笑收場：「唉…沒辦法再問下去，一聽到『習近平』三個字，她馬上閃了。」





當記者再次提到「習近平主席」，大媽整個人彷彿被觸動開關般，立刻揮手拒絕、當場轉身離開，完全不願回應。（圖／翻攝自X平台）





影片曝光後，日本網友留言感嘆：「現在去日本對中國人來說簡直是冒險行為」、「好可憐，他們連想說什麼話都不能說」、「問題根源就是中國共產黨吧？」「中國就是這樣的國家，言論被牢牢壓制，人民自然會嚇到不敢回應」、「受訪者看起來都是好人，真正可怕的是背後掌權的人與被操弄的群眾」。

















原文出處：北京喊「暫勿赴日」！日本電視台街訪中國遊客「一提習近平」大媽秒落跑畫面曝光

