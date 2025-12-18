日本電視沒轉播！WBC預賽日本隊門票「40萬人搶破頭」 台灣人免擔心

2026 WBC即將在明年3月登場，C組預賽將在東京巨蛋舉行，有日本隊出賽的門票瞬間就被秒殺。（資料照）

2026年世界棒球經典賽WBC即將登場，台灣所屬的C組預賽將在日本東京巨蛋登場，同組的還有找回旅美好手大谷翔平助陣的日本武士隊，讓許多日本球迷相當期待。由於WBC日本地區的轉播權被Netflix獨占，且不轉賣電視台，很多人將因此無法透過電視看比賽，進到現場的門票就更顯珍貴，今（18日）上午預售門票全面開放搶購，立刻就湧入超過40多萬名球迷在線上排隊，日本隊所有場次門票火速銷售一空。

大谷、山本確定參戰 日本電視台卻看不到WBC

WBC將在明年3月舉行，在東京巨蛋開打的C組預賽將有台灣、捷克、澳洲、日本、韓國參賽，其中衛冕軍日本武士隊已確定有MLB道奇隊的年度MVP大谷翔平和世界大賽冠軍戰MVP山本由伸2大明星助陣，為比賽增添可看性，日本球迷也相當期待看到他們回到家鄉打球。

廣告 廣告

然而MLB今年8月宣布，本次WBC共47場賽事的日本地區轉播權，由影音平台Netflix獨家取得，他們昨（17日）也重申不會將轉播權轉賣給電視台，因此除非訂閱他們的影音串流服務，否則無法透過電視看到大谷翔平回家打球；Netflix也正在研議，與日本球員們家鄉的地方政府合作，規劃授權戶外公開轉播，讓更多球迷可以一同觀賽，但細節仍在討論中。

WBC東京預賽有台灣！ 台日大戰門票超難搶

本次在日本舉行的C組預賽共有10場，預計自2026年3月5日中午開始，由台灣、澳洲打頭陣，一路打到3月10日，決定最後晉級複賽的2支隊伍。

10場比賽門票先前已陸續開放登記抽選或會員、信用卡優先購票，日本隊出賽的場次幾乎都是立刻被秒殺，或是中籤機率相當低，有讀者透露他們全家4個人出動想搶台日大戰，結果全數失敗，抽選也全部槓龜。

先搶先贏！ 門票起售瞬間湧逾40萬人排隊搶購

售票平台今全面開放一般觀眾搶購，採「先到先得」的搶票方式，先進入網站的可以優先選購座位，每人限購4張，然而台灣時間上午9點一起售，售票網站瞬間就湧入大量人潮，好不容易進到網站，卻只能看到「排隊畫面」，系統提示網站上還有超過40萬人在前面排隊等待，預計進入購票頁面的時間超過1個小時。

11點多再進到購票網站，依然顯示有40多萬人正在排隊等候，但系統顯示日本隊門票早已全數售罄。（讀者提供）

約在起售時間1小時過後，售票系統顯示日本隊的門票已經全數售完，但當時網站上的排隊人數只增不減，顯示有許多人根本連購票頁面都進不去就注定無緣了，不少網友在社群發文哀號搶不到門票，棒球迷YouTube頻道「小牛講正經」柯昱安也在臉書分享排隊等待購票的畫面直呼「有夠絕望」。

台灣可透過愛爾達轉播看比賽 C組預賽賽程一次看

雖然日本球迷無法透過電視台轉播看到WBC，不過台灣的球迷則不用擔心，因為台灣的賽事轉播權已確定由愛爾達電視取得，如果搶不到現場門票仍可以在家看電視直擊比賽現場。

2026 WBC C組賽程 @東京巨蛋

3/5 11:00 台灣 vs 澳洲

3/5 18:00 捷克 vs 韓國

3/6 11:00 澳洲 vs 捷克

3/6 18:00 日本 vs 台灣

3/7 11:00 台灣 vs 捷克

3/7 18:00 韓國 vs 日本

3/8 11:00 台灣 vs 韓國

3/8 18:00 澳洲 vs 日本

3/9 18:00 韓國 vs 澳洲

3/10 18:00 捷克 vs 日本

（以上皆為台灣時間；客隊／主隊）

更多鏡週刊報導

Netflix獨占WBC日本轉播權！重申「不賣電視台」 擬推1方案讓球迷觀賽

中國寵物美容師粗暴壓制柴犬！嗆「你那國家已經投降了」 日網友炎上砲轟

以為賺到免費日本之旅 赴日打工慘變詐騙犯！50台人遭逮