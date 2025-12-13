日本震不停！NHK團隊奔戶外避難 直擊青森6.9強震

日本一天內連續發生地震，青森縣外海12日上午再發生規模6.9地震，在現場採訪的日本NHK團隊，也特別逃到戶外避難。至於關東地區，晚間也發生4.9地震，新幹線一度停電，專家提醒，地震能量可能還會再持續累積，未來一週仍須高度警戒。

日本青森外海12日上午11點44分再發生規模6.7（已上修至6.9）地震。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

日本東北、關東地區連續遭受地震襲擊，自8日發生規模7.5強震後，至少出現35次餘震，造成民眾高度不安。12日上午11點44分，青森縣外海再度發生規模6.9地震，引發海嘯注意報，雖然後來全面解除警報，但當地民眾仍處於高度緊張狀態。同日晚間7點5分，關東地區也發生地震，導致東北、上越和北陸新幹線一度停電，目前已恢復正常運行。

當地媒體NHK的記者團隊正在青森採訪時遇上強震，他們邊避難邊進行戶外連線報導。記者描述在青森八戶市感受到強烈搖晃，電線桿上的電線明顯晃動，伴隨著碰撞聲，震感持續約15秒。另一段畫面顯示，電視機在鐵架上整排前後劇烈搖晃，展現地震的威力。

北海道函館市區的電車也受到地震影響而搖晃。當地一所小學的校長帶領約140名師生跑到高處的避難所尋求安全，年紀較大的高中生則自行前往避難。一位避難的高中生表示，雖然官方說是震度4，但實際感受比這更強烈，現在已經變成隨時都在擔心何時會有海嘯或地震，這已不再是特殊情況。

一名當地民眾表達了他們的心理負擔，認為地震這樣持續發生，心理上感覺越來越疲累。北海道大學大學院教授高橋浩晃解釋，8日發生的規模7.5級地震僅消耗了約1/4的能源，地震能量有可能持續累積。

日本氣象廳和專家持續發出警告，未來一週內地震可能再次發生，呼籲民眾保持警惕，多加小心。各地民眾面對頻繁的地震和可能的海嘯威脅，生活在不安與恐懼中，但仍保持警覺，做好應對自然災害的準備。

