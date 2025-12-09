日本青森地震 外交部：國人一切平安
日本青森縣昨（12/8）日晚間發生芮氏規模7.5強震，外交部發言人蕭光偉指出，目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或受困的消息，並將密切關注當地災情狀況以及國人受災的情形，必要時提供國人協助。
日本青森縣昨日發生芮氏規模7.5強震，總統賴清德今（12/9）日在社群平台X轉發首相高市早苗的貼文，並以中、日雙語表示慰問，並表示隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。
蕭光偉也說明，地震之後，外交部立即指示我國駐日本代表處以及駐札幌辦事處，了解災情以及國人受困的狀況。目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或者受困的消息，將持續密切關注災情狀況以及國人受災的情形，並且將提供受困國人必要即時的協助。
蕭光偉表示，外交部非常關心日方發生強震之後的災損狀況，第一時間已經致電日本台灣交流協會台北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意；國人若在當地遭遇急難緊急狀況時，可立刻撥打急難救助電話跟駐處聯繫。
