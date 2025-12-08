日本青森外海今晨6.4餘震！多地傳火情

▲日本青森縣外海8日深夜發生強震，青森縣內有建築物受損。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海，8日深夜發生規模7.6強震，後續餘震不斷，截至發稿時間為止，最大規模的一起達到6.4，震感最強烈的青森縣，據報市區、森林都傳出火情。

根據日本氣象廳資訊，當地時間12月09日清晨6點52分，青森縣東部外海，緯度41.1N143.3E處，發生規模6.4餘震，震源深度僅10公里，雖然可能引起潮位變化，但無需擔心造成進一步損失。

不過，受到地震影響，青森縣多處通報火災，民眾陸續在社群平台上傳畫面，包含消防車緊急出動救火。

有日媒報導稱，青森縣東北町一座變電所也打電話報警，通報「變壓器起火」，所幸火勢被迅速撲滅，無人受傷。日本電力公司初步判斷，可能是由於地震造成的設備損壞引起的。

雖然海嘯警報已於9日清晨6點20分解除，但日本氣象廳提醒，未來一週仍須防範規模6餘震，並發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，警告千島海溝和日本海溝，因為8日晚間的強震，近期發生較大規模地震的可能性稍微增加，敦促民眾做好防災準備。

