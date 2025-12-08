日本青森外海今晨6.4餘震！多地傳火情
[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海，8日深夜發生規模7.6強震，後續餘震不斷，截至發稿時間為止，最大規模的一起達到6.4，震感最強烈的青森縣，據報市區、森林都傳出火情。
根據日本氣象廳資訊，當地時間12月09日清晨6點52分，青森縣東部外海，緯度41.1N143.3E處，發生規模6.4餘震，震源深度僅10公里，雖然可能引起潮位變化，但無需擔心造成進一步損失。
不過，受到地震影響，青森縣多處通報火災，民眾陸續在社群平台上傳畫面，包含消防車緊急出動救火。
有日媒報導稱，青森縣東北町一座變電所也打電話報警，通報「變壓器起火」，所幸火勢被迅速撲滅，無人受傷。日本電力公司初步判斷，可能是由於地震造成的設備損壞引起的。
雖然海嘯警報已於9日清晨6點20分解除，但日本氣象廳提醒，未來一週仍須防範規模6餘震，並發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，警告千島海溝和日本海溝，因為8日晚間的強震，近期發生較大規模地震的可能性稍微增加，敦促民眾做好防災準備。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日青森外海7.6強震！海嘯警報雖除 仍須留意千島及日本海溝
7.6強震狂搖逾30秒！青森縣旅館傳多人受傷 物品狂掉、玻璃炸裂
青森外海7.6強震！專家初判震央在「311地震北側」 需慎防餘震
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 25
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本7.5強震後5.6餘震！青森多地傳火災 森林火災肆虐如「煉獄」景象
日本青森縣在當地時間8日深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），震源深度僅50公里，最大震度6強，18分鐘後又發生規模5.6地震。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預估有3公尺，多地通報發生火災。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」
生活中心／張予柔報導未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！濕冷炸雨完回暖 接著恐「凍到剩10度」
未來一週天氣多變！東北季風接力來襲，北台轉濕冷、週三回暖，週末再降溫恐探10度。快速掌握全台降雨、溫度變化與冷空氣最新預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低溫
[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強！北部迎風面低溫下探16度轉雨「記得帶傘」
即時中心／綜合報導東北季風今（8）日增強，中央氣象署指出，北部及宜蘭天氣稍轉涼，各地早晚低溫約16至19度。迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭等地將有陣雨，並有機會出現局部大雨；桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。民視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
TD32恐成12月颱兩波東北季風接續報到！一週天氣預報先看
天氣預報,生活 在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」可能增強為第28號颱風「洛鞍」，目前路徑向西南進行，預測將通過菲律賓中南部進入南海，對台灣無直接影響，接下來一週有兩波東北季風，迎風面有局部雨，一週天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度
今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，14、15日乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
好天氣掰了！北東明起回歸濕涼 中部以北防14度低溫
隨著週末假期結束，好天氣也暫告一段落，8日起東北季風轉強，北部、東部回歸有感濕涼，同時注意日夜溫差大，下週末還有1波冷空氣南下，中部以北低溫可能跌剩14度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家警報響！19:24花蓮近海5.7極淺層地震 全台有感搖晃
根據中央氣象署的報告，12月8日晚間19時24分57秒，花蓮縣附近海域發生一起顯著的有感地震，震央位於北緯23.85度、東經121.65度，距離花蓮縣政府南方約15.9公里，震源深度為24.5公里，屬於「極淺層地震」。此次地震的芮氏規模為5.7，為當地帶來了明顯的震感。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 發起對話