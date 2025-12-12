日本青森外海又發生規模6.7地震！氣象廳發布海嘯注意警報

[Newtalk新聞] 中央氣象署提醒，13日晚間起大陸冷氣團將隨東北季風南下，全台明顯轉冷。氣象專家吳德榮則表示，這波冷氣團最冷的時間將落在14日到16日，有機會成為入冬以來首個達到「大陸冷氣團」標準的冷空氣。屆時，本島平地區域清晨最低溫亦有機會跌破10度，須特別注意保暖。 吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬內容，週六起冷空氣將逐漸南下，成為台灣今年入冬以來第一個大陸冷氣團。隨著北方冷空氣移入，各地降溫明顯，尤其北台灣、東半部地區雲量增加，有局部短暫雨發生機率，天氣濕冷。 氣象署預估，本週末中部以北地區、宜蘭、花蓮、金門和馬祖受冷氣團影響，白天溫度僅12至14度，白天最高溫則落在18到20度；中南部及台東、澎湖地區白天溫度約14到17度，最高溫為21到25度。 吳德榮提醒，這波冷氣團有機會成為今年入冬以來首個達到大陸冷氣團標準的冷空氣。預估最冷的時間段為週日晚間到下週二清晨間，此外，清晨配合輻射冷卻效應，台灣本島平地氣溫有機會跌破10度。查看原文更多Newtalk新聞報導黃眉鵐罕見現身台中！科博館：理性賞鳥「勿干擾」餵食把握難得陽光！鄭明典：明「東北部地區」轉雨

