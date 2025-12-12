日本青森外海又6.9地震！ 20cm海嘯抵北海道、青森

日本青森縣外海週五發生規模6.9地震，氣象廳一度發布海嘯注意報。（圖／達志影像路透社）

日本青森縣外海今天（12日）接近中午，發生了規模6.9地震，震源深度17公里，最大震度4級。日本氣象廳一度發布海嘯注意報，大約12點過後，海嘯陸續抵達，包括青森、北海道都觀測到最高20公分海嘯，所幸這次地震沒有重大災情，但氣象廳提醒民眾這週內，還是要留意地震發生。

日本青森縣外海週五發生規模6.9地震，氣象廳一度發布海嘯注意報。（圖／達志影像路透社）

日本青森縣外海於12日接近中午發生規模6.9地震，震源深度17公里，最大震度達4級。日本氣象廳隨即發布海嘯注意報，中午過後，海嘯陸續抵達青森、北海道等地，觀測到最高20公分的海嘯。雖然此次地震未造成重大災情，但由於震央位於週一7.5強震活動範圍附近，氣象廳特別提醒民眾，未來一週內仍需警戒可能發生的地震。

廣告 廣告

週五上午，日本青森縣八戶港再次響起警報聲，這是繼週一規模7.5強震後又一次地震警報。警報廣播立即發布海嘯注意警報，呼籲沿海地區居民迅速離開海岸，前往地勢較高的地區避難。當地時間上午11點44分，地震發生時，從青森、岩手到北海道都有明顯震感，畫面中可見鏡頭明顯搖晃，同時警報聲響起。日本氣象廳初步判定地震規模為6.7，後來上修至6.9，震源深度則從20公里修正為17公里，最大震度達到4級。

日本氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，海嘯已抵達青森縣和北海道，其他地區預計的第一波海嘯抵達時間已經過去，提醒民眾請勿下海或靠近海岸。此次氣象廳針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等4個區域發布了海嘯注意報。

當地時間中午12點過後，海嘯陸續抵達各地，青森八戶港和北海道襟裳町都觀測到20公分高的海嘯。所幸災情不嚴重，當地下午2點05分，所有海嘯注意報已全部解除。清本真司進一步提醒，在12月8日地震中經歷過強烈震動的地區，應在12月8日後的一週內保持警戒，要小心可能發生最大震度6的地震，甚至可能發生更大規模的地震。日本氣象廳特別警告，這次地震的震央就位於週一7.5強震活動範圍附近，未來一週都需特別留意地震活動。

更多 TVBS 報導

海嘯沖壞蚵棚 青森土壤液化 乘客困新幹線列車一夜

日警告「恐更強震來襲」！兩海溝觸發 最慘恐奪30萬命

日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺

玻璃、磚瓦碎一地！日本東北外海7.5震 青森降雪＋森林火災

