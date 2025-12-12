日本青森外海規模6.7地震 最大震度4 氣象廳已解除海嘯注意報
日本青森縣東方外海今天上午11時44分（台北時間10時44分）發生規模6.7地震，震源深度20公里，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣多處觀測到最大震度4。日本氣象廳也針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯注意報，推估波高約一公尺。日本氣象廳已於下午解除海嘯注意報。
根據日本氣象廳，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣多處觀測到震度3。北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯注意報，推估波高約一公尺，於當地時間正午12時後陸續抵達。
日本氣象廳指出，北海道及青森地區觀測到高度20公分海嘯，之後解除海嘯注意報。日本放送協會（NHK）報導指出，海嘯抵達的2個港口均未發現明顯異常情況。
美國地質調查所（USGS）觀測到這起地震規模是6.7，震央位於本州岩手縣久慈市外海130公里處。
日本管制機關原子力規制委員會（Nuclear Regulation Authority，NRA）今天表示，青森地區的核能設施均未出現異常。
據日本氣象廳警報分級，「海嘯警報」為波高一到三公尺之間，「海嘯注意報」為0.2公尺到一公尺間。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 120
日本青森強震！「70公尺鐵塔」支柱被震裂
[NOWnews今日新聞]日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6強震，青森縣最大震度達到6強，搖晃程度劇烈，也造成部分災情，日本電信公司（NTT）的NTT青森八戶大樓屋頂的70公尺高鐵塔受到地震影響...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
青森7.5強震50傷 地殼運動供「後發地震」能量
日本週一(12/8)深夜，青森縣外海發生規模7.5強震，更多災情實況傳出。八戶市觀測到最大震度6強，當地災情四起，許多建築受到破壞，包括商場天花板崩塌、神社鳥居及神像毀壞、多間圖書館藏書掉落破損等等。日本氣象廳首次發布「後發地震注意情報」，未來一週發生規模8以上強震機率為1%，但專家強調，震源區地殼運動持續提供能量，雖然可能性相當低，仍要隨時做好逃生準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森縣外海發生6.7地震 氣象廳發布海嘯注意報
日本東北青森縣東方外海今天( 12日)上午11點44點發生規模6.7地震，震源深度約20公里，日本氣象廳也對周邊沿岸地區發布了海嘯注意報。 日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣和宮城縣的太平洋沿岸地區發布了海嘯注意報。 日本青森縣東方外海曾在本月8日發生規模7.5強震。(編輯：陳士廉) 日本青森縣附近外海12日上午11:44再度發生規模6.7地震，隨後氣象廳也對東北地區海岸沿線發布海嘯注意報。(圖:tenki.jp)中央廣播電台 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
剴剴案兒福聯盟高官當庭大翻供！改口稱陳尚潔沒過失 法官錯愕
震驚全台的剴剴案，主謀劉姓保母姊妹已經重判，但負責案件的兒福聯盟女社工陳尚潔涉嫌未落實訪談，還協助隱匿證據，事後補寫訪視紀錄，遭檢方起訴。11日上午再度開庭，陳尚潔依舊堅稱自己沒有過失，不需負責，意外的是此前坦承陳尚潔有疏失的兒福高官們當庭大翻供，稱陳尚潔沒有過錯，不知為何檢方筆錄會這樣紀錄，法官聞言也訝異，罕見提高分貝表示這是非常嚴重的指控。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 95
快繳汽燃費！補繳期限到年底 逾期未繳最高可罰3000元
車主注意！公路局今天表示，截至目前為止，共有86.8萬輛汽、機車尚未繳納今年度汽燃費，補繳期限至12月31日止，監理機關已寄出催繳通知書，可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，也可線上繳納。若逾期未繳費，除可處罰鍰新台幣300元至3000元外，所欠費額後續也將移送強制執行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 60
快訊／日本又震了！青森外海規模6.7強震 氣象廳發布「海嘯注意報」
日本青森縣近期地震頻繁，當地時間12日上午11時44分（台灣時間上午10時44分），青森縣東方外海又再度發生規模6.7強震，震源深度約20公里，最大震度4，北海道與東北地區均有明顯震感。此外，氣象廳稍早已發布海嘯注意報。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
怕跨年又被誤認！台北天空塔竟亮自我介紹跑馬燈 指路防呆「他→才是101」網笑翻
不要再看我了！身為信義區第二高樓的「台北天空塔」，昨（11日）晚間進行試燈時竟打出超直白跑馬燈：「我是台北天空塔，他→才是台北101」。幽默到位的標示立刻在社群瘋傳，網友笑稱這大概是「最怕被誤認的高樓」與「台北最新笑點」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 21
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
南台灣連四震 氣象署：1/21嘉義大埔地震後的應力調整
台南市楠西區今天（12日）清晨4時24分發生芮氏規模4地震，最大震度為台南市4級。另外，昨天晚間高雄市甲仙區生三起有感地震，中央氣象署地震測報中心科長邱俊達上午表示，甲仙地震發生的深度大約8公里左右，為淺層地震，因此在震央附近的民眾，會感受到搖晃程度相當劇烈。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 40
「我司」不是台灣用語？兩派人爭論不休 他曝1用法較禮貌
近日不少民眾在網路熱議一個商務、公文用語「我司」，PO文者認為現在許多人把「本公司」簡化成「我司」不太妥。文章曝光後引爆網友爭論，有些人認為「我司」大陸用語；但也有人表示很多年前就看過「我司」這個用法。不過律師顏紘頤過去指出，「司」是政府二級機關部之業務單位，由他們稱「本司」較為妥當，一般公司使用「本公司」、「貴公司」就可以了。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 408
基隆油污案元凶找到了！「將誠公司」涉偷排廢油水遭搜索 檢聲押負責人等5人
基隆自來水油污案，影響基隆、汐止約18萬戶用水，檢方鎖定暖暖區專門處理廢棄物的「將誠公司」，本月10日帶回公司游姓負責人等7人到案說明，昨（11日）深夜訊後聲請羈押游姓負責人等5人，另2名員工諭令交保。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6
造假連署罷免陳乃瑜 驚見民進黨「自己人」涉案
檢調偵辦國民黨立委羅明才新店服務處幹部，涉集體造假罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜案，赫然發現民進黨竟有「內鬼」，正是民進黨新店區黨部前主委吳春美，她因欠羅明才新店服務處主任林姿伶人情，指示其子、媳婦抄錄造假名冊666份，不僅自己被起訴，3名小孩及媳婦也都觸法被法辦。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 123
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》已經錄製最後一集，內容將於明年（2026）一月播出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 24
北約領導人嚴厲警告 俄恐5年內發動攻擊
北約秘書長呂特警告，俄羅斯可能五年內對北約發動攻擊，警告盟國，現在就開始加緊準備。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，北約領導人發出嚴厲警告，俄羅斯可能五年內對北約國家發動攻擊。北約秘書長呂中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 164
週末晚將急凍剩10度！ 變天前南部驚現「雲牆」奇景
昨(10)日有不少南部民眾發現，天空居然出現「雲牆」的特殊景觀，一長條邊界平整而且連續的雲牆十分壯觀，氣象專家就解釋，這其實是「雲線」，而入冬首波冷氣團將在週末報到，到時北台灣低溫有機會下探10度，南...華視 ・ 1 天前 ・ 4
勞保新制上路1／2026最低投保薪資調漲 超過900萬勞工保障全面升級
2026 年起勞保制度將迎來數項改革：最低投保薪資級距調高、勞保費率上調、勞退提繳基準同步提高，超過900萬名勞工都將受到影響。然而最牽動全民焦點的是，勞保老年年金的「法定請領年齡」正式延後至65歲。這不只是單純的制度調整，而是關係每位勞工，尤其是底層勞動者、臨時工與即將退休者，未來保障能否被補足的重要轉折。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 101
替亡者還債？北市殯儀館為「燒庫錢」爆集體收賄！女主嫌聲押、多人交保
台北市立殯儀館爆集體收賄弊案，多名技工、職員涉嫌藉「燒庫錢」向禮儀業者收賄；廉政署昨天（11日）執行搜索，約談共15人到案。移送地檢署複訊後，女主嫌遭檢方聲押，其餘同案被告分別以3萬至20萬不等的金額交保。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 189
加州民宅爆炸釀6傷 三棟房屋遭夷平 鄰居監視器全都錄
美國加州城鎮海沃（Hayward）一處民宅，12月11日發生瓦斯氣爆，造成6人受傷、三棟房屋瞬間被夷為平地，事發過程都被對面臨居的大門監視器錄下。當時一台挖土機還正在工作，後方的屋舍突然爆炸，帶來巨大聲響，屋頂被炸飛，火光伴隨建築碎片四散，消防不久後趕到，現場響起警笛聲。錄下爆炸經過的鄰居稱「如同戰爭電影」。 根據太平洋瓦斯電力公司（PG&E），這次意外由於地下瓦斯管線受損所引起，為建築團隊誤挖，雖然已派員緊急趕往保護管線，但瓦斯已從多處外洩。無人機空拍可見該社區滿目瘡痍，許多救援人員圍繞周邊，以及消防車在場處理。 事發地點附近有兩條高速公路，近期正在進行拓寬人行道與增設自行車道的工程。 PG&E表示，瓦斯管線在事故前已被關閉，但爆炸仍發生於約10分鐘後，主因是完全阻斷瓦斯輸送需要時間。國家運輸安全委員會（NTSB）及加州相關單位已對這起事故展開調查。Yahoo奇摩（國際通） ・ 2 小時前 ・ 16
「國家汪汪隊」28隻執勤犬榮退 農業部宣布全面納保、打造退役照護網
在邊境檢疫、災害搜救等現場，都會見到執勤犬執行任務，成為政府部門重要的「國家汪汪隊」。農業部今舉辦退役犬表揚記者會，感謝...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40