日本青森外海規模6.7地震 最大震度4 氣象廳已解除海嘯注意報

近日不少民眾在網路熱議一個商務、公文用語「我司」，PO文者認為現在許多人把「本公司」簡化成「我司」不太妥。文章曝光後引爆網友爭論，有些人認為「我司」大陸用語；但也有人表示很多年前就看過「我司」這個用法。不過律師顏紘頤過去指出，「司」是政府二級機關部之業務單位，由他們稱「本司」較為妥當，一般公司使用「本公司」、「貴公司」就可以了。

中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 408