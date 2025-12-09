日本青森外海強震 台灣赴青森、札幌旅遊團皆正常

大興旅行社領隊郭銘傑說明，「當地導遊都有即時回報現在的狀況，那我們也是跟客人在 LINE的群組裡面有講不用太擔心，因為它畢竟只是在海外的範圍內，那現在海嘯上來其實都只有1公尺左右的高度而已，所以其實沒有什麼好擔心的。」

旅客表示，「反正都已經行程規畫，既然他說有打電話過去問也沒有問題呀，那我想說就依照行程這樣去走呀。」

對於青森外海發生強震，遊客紛紛表示有問過狀況，認為沒有問題，一切按照計畫出發。交通部觀光署則表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，而且洽詢台北駐日經濟文化代表處以及主要旅行業公協會，都沒有接獲旅行團受影響的訊息，會持續關注、適時回應。