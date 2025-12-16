日本青森外海規模5.2地震 凌晨才剛解除「保持隨時疏散」特別準備

2025年12月16日，日本青森外海發生規模5.2地震。翻攝日本氣象廳



日本今天下午2時38分（台灣時間今午1時38分），青森外海發生規模5.2地震。青森外海上週一（12/8）發生規模7.6強震後，政府首度發布「後發地震提醒資訊」要求民眾保持可隨時疏散準備，此措施今凌晨剛解除，不料青森外海今天已3震，規模以剛剛發生的5.2最大。

根據日本氣象廳，青森今天（12/16）已先後測得3起地震，規模分別為4.2、3.6、5.2。下午這起規模5.2地震函館震度3最大，其次為千歲市、白老町震度2。

共同社報導，青森上週一（12/8）發生7.6地震，氣象廳依標準發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，呼籲民眾保持可隨時疏散態勢等「特別準備」的措施。

「後發地震提醒資訊」制度2022年12月建立，上週是首次啟用，今天凌晨0時剛解除。

當局雖解除措施時也強調儘管大規模地震可能性已降低，並非完全消除，民眾日常應繼續採取確認疏散地點、固定傢俱等防災行動。

