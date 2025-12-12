日本青森外海規模6.9地震 氣象廳：屬逆斷層型

日本青森八戶港邊警報聲突然響起，要還在漁港附近航行的漁船，緊急離開海域，到地勢高的地方避難。

八戶港管理處廣播：「剛剛發布了，海嘯注意警報。」

日本青森外海繼8日發生規模7.5的強震後，12日當地中午11時44分，在同樣海域再次發生規模6.9的強烈地震，隨後日本氣象廳也對北海道跟東北地區，發布「海嘯注意警報」，預計最高將有1公尺高海嘯，陸續抵達各地沿岸。

氣象廳地震海嘯監視課課長助理清本正司說，「目前青森縣北海道已經有海嘯抵達，其他地區預計第一波海嘯到達時間已經過了，請民眾遠離大海與沿岸地區。」

這次地震，是震源深度17公里的「極淺層地震」，在北海道、青森、岩手等各地，觀測到的最大震度為4級，在「海嘯注意警報」發布後，各地沿岸也陸續觀察到。

地震讓北海道函館的路面電車，緊急停止運行，岩手大船渡則是有小學，讓學生前往高處避難。而在上次地震受災嚴重的青森八戶市，民眾有感強烈搖晃約20秒，嚇得緊急跑到戶外。

八戶市危機管理課職員阿部浩喜指出，「發生地震的同一時間，宣布市內各地共9個避難所同時開放，之後透過防災無線通訊、地區簡訊跟即時電子郵件，通知市民避難訊息。」

最後觀測到最高海嘯，是北海道襟裳町與青森八戶港的20公分高，最後海嘯注意警報也在當地下午2時5分全部解除。氣象廳表示，這次地震的原因，與8日強震的原因相同，都是「太平洋板塊」，由東往西沉降的「逆斷層型」地震，但因為規模是6.9，並非日前發布的「北海道、三陸外海後發型地震」規模8以上的預警對象。

目前傳出青森有民眾為了避難，在家中玄關摔倒受傷送醫外，暫時沒有傳出人員傷亡。但東北新幹線的仙台站到新青森站，受到地震影響，列車減速運行，預計到站時間都會延誤。

