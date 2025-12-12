日本青森外海6.7強震 海嘯警報急發、民眾緊急撤離

日本青森縣東海岸附近在今（12）日上午 11 時 44 分發生規模 6.7 強震，北海道、青森、岩手、宮城與秋田多地觀測到震度 4。 圖:翻攝自X帳號@ChynoNew

[Newtalk新聞] 日本青森縣東海岸附近在今（12）日上午 11 時 44 分發生規模 6.7 強震，北海道、青森、岩手、宮城與秋田多地觀測到震度 4。地震震央位於北緯 40.9 度、東經 143.0 度的青森外海，震源深度約 20 公里。日本氣象廳指出，此次地震具引發海嘯的可能性，各地震感明顯但尚未傳出嚴重災情。

綜合日媒報導，地震發生後，日本氣象廳於日本時間 11 時 52 分發布海嘯警報，涵蓋北海道中部太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸、岩手縣與宮城縣等東北地區。預估最大浪高約 1 公尺，各地首波海嘯最快將於中午 12 時至 12 時 10 分抵達。氣象廳提醒，海嘯只要達 0.2 至 1 公尺便可能造成災害，急流恐捲走海上人員，養殖設施與小型船隻也有受損風險。

廣告 廣告

目前東北沿岸海域水流依然強勁，氣象廳呼籲民眾立即遠離海岸線，避免下海、釣魚或觀浪，也不要因為海面表面平靜就掉以輕心。日本政府已啟動緊急地震預警機制，要求相關單位密切監測海嘯動向，並提醒民眾盡速前往高處避難，等待警報解除前務必保持警戒。

另據中國地震台網測定，同一時間在日本本州東部海域偵測到規模 6.8 地震，震源深度為 20 公里。兩地監測資料顯示本次地震位置與深度一致，均指向青森外海為震源區域。整體震動雖未造成明顯破壞，但海嘯風險持續存在，當局呼籲民眾慎防後續餘震與海象變化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 中俄機隊包圍琉球群島 美B-52與日聯合軍演 雷達鎖定後互秀肌肉

（影）全球最大! 中國「九天」航母完成首次試飛 傳能搭載百架小無人機