日本青森外海6.7強震 緊急發布「海嘯注意報」

青森縣東方外海上午10點44分，再度發生規模6.7的地震。（圖：日本氣象廳網站）

日本青森縣東方外海在台灣時間今天（12日）上午10時44分發生規模6.7地震，震源深度約20公里，最大震度達4級，包含北海道與東北地區都出現明顯搖晃。日本氣象廳也在第一時間發布海嘯注意報，提醒沿岸居民提高警覺並遠離海邊。

地震發生於北緯40.9度、東經143.0度的外海，8日也曾發生規模7.5強震。氣象廳指出，震度4地區包含青森、岩手、秋田以及北海道部分區域，多處也偵測到震度3的搖晃，範圍橫跨北海道、東北多縣。

日本氣象廳對北海道、青森縣、岩手縣與宮城縣的太平洋沿岸發出海嘯注意報，並針對北海道東部與西部、青森縣日本海沿岸及福島縣等地發布海嘯預報。當局呼籲沿岸民眾立即撤離至高處，避免前往海邊觀浪或停留，以防突發性海水上升造成危險。