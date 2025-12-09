日本青森外海7.5強震 氣象廳發布後發型地震注意警報

在尖銳的警報聲下，巨大的鋼板直接砸在車頂上，差一點就穿透轎車車頂，鄰近的街道沿路不少玻璃碎片、建築外牆磁磚散落。日本8日當地半夜11時15分，青森縣東方外海發生規模7.5的強震、震源深度54公里的淺層強震，讓青森八戶市震度達到6強等級，氣象廳緊急對沿海地區，一度發布了最高3公尺的海嘯警報，還要求居民緊急避難到高處。

由於地震發生在千島海溝、日本海溝一帶，後續發生強烈地震的可能性相對更高，因此日本氣象廳也在9日凌晨2時左右，史上第一次發布北海道、三陸外海後發型地震的注意警報。

廣告 廣告

內閣府防災參事官森久保司說明，「根據至今為止，統計全球發生的地震數據，顯示未來一星期內有1%的機率發生規模8以上的強震，將可能在日本海溝、千島海溝一帶發生後發型的地震。」

日本氣象廳地震火災技術調查課長原田智史表示，「不排除可能會發生類似311的地震，當時千葉縣也曾發生巨大海嘯，我們也不排除隨地震情況，可能會發生特別狀況，造成超大海嘯。」

受到地震影響，青森縣內各地包括山區陸續傳出住宅、森林火災，還有不少人在家中跌倒或被掉落的物品砸傷，青森東北町還發生道路陷落，有車輛因此受困。還有民眾在避難的過程中因為太過慌張、摔傷送醫。日本政府也在第一時間成立緊急指揮中心救災。

日本首相高市早苗指示，「政府也在同一時間的23時16分，在首相官邸設立了緊急指揮中心，我也下令要求各相關部門向國民提供關於海嘯和疏散等準確訊息，並全面實施居民疏散等防災措施。」

而沿海發布海嘯警報的港口最後觀察到岩手縣久慈港海嘯最高，達到70公分，氣象廳也在9日當地清晨5時20分左右解除所有海嘯警報。另外，地震也造成青森縣內約有800戶民宅停電，八戶市區則是有下水道水管破裂造成停水。到當地上午11時為止，已經發生超過10次餘震，最大一次在上午6時52分，地震規模6.4。至於交通方面，東北新幹線的盛岡站到新青森站之間的列車，停運到9日下午3時。