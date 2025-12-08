日本青森外海7.6強震 八戶市旅館多人受傷

▲日本青森縣外海當地時間今（8）日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，青森縣、岩手縣等多個地區發布海嘯警報。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海當地時間今（8）日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，震源深度約50公里，包括青森縣、岩手縣、北海道及太平洋沿岸多個地區發布海嘯警報。目前各地災情尚未釐清，不過位於青森縣八戶市的一家旅館表示，因為地震造成了數名旅客受傷。

根據日本放送協會（NHK）報導，青森縣外海發生規模7.6地震，其中在青森縣八戶市觀測到震度6強，有建築的玻璃門因為地震，玻璃整片碎裂，就連NHK八戶支局位於八戶市一棟大樓的電梯，也因為地震停止運作。

一間位於八戶市內的旅館員工表示，因為地震疑似造成了數名旅客受傷，目前已通知救護人員前來，所幸旅客意識清楚。

該名員工還提到了地震當下的搖晃狀況，表示一開始是向上衝的垂直晃動，然後變成了左右搖晃，「當時我正在工作，趕緊去扶住裝滿各種物品的架子。搖晃大約持續了一分鐘。有東西從架子上掉下來，但目前建築物本身應該沒有受損。」

一名青森縣階上町公所警衛向NHK表示，地震當下出現了劇烈的橫向搖晃，持續了30秒到1分鐘左右。「，我趕緊巡視了公所一樓，看到到職員的電腦倒下、文件散落在地板上。」

