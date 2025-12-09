日本青森外海7.6強震！災後多地傳火災、森林大火 強震畫面曝光
日本青森縣當地時間昨日（12/8）晚間11時15分發生規模7.5地震，震源深度僅50公里、最大震度達6級，18分鐘後又發生規模5.6地震，後續餘震不斷，不但多處道路坍塌，甚至還造成森林大火，日本氣象廳也一度發出海嘯警報。
青森県東方沖でM7.2（推定）の地震が発生。震度6強を観測した八戸市にある「青森朝日放送八戸支社」では、激しい揺れが約1分間続き、社内の資料が崩れ落ちたほか、壁や窓が大きな音を立てて振動。 pic.twitter.com/5i2C3yJO5t
— あいひん (@BABYLONBU5TER) December 8, 2025
綜合日媒報導，昨日深夜青森縣東海岸發生芮氏規模7.5的淺層地震，據日本氣象廳測報資料，最大震度為青森縣6級，北海道、岩手縣震度達5級，東京都、神奈川縣等地震度也達2至3級。日本氣象廳震後也針對北海道、青森縣及岩手縣發布3公尺海嘯警報。
地震發生後，青森縣多地傳出災情，許多當地居民也紛紛在社群PO出災後一片狼藉的景象，不少人家中雜物、小櫃子全倒在地上，還有一條道路在地震後出現大規模路面塌陷，造成一輛小客車不慎墜落坑洞，所幸車上的50多歲男子自行脫困，隨後前往醫院就醫。
青森縣消防部門透露，震後有多地發生火災，甚至還有引發森林大火，許多當地居民目睹多輛消防車緊急出動救援的畫面。此外，青森縣2,700戶傳出停電，東北新幹線還一度傳出一列載有94名乘客的列車受困，所幸無人受傷。
【青森で震度６強】青森市幸畑で建物火災
12月8日深夜※読者提供#デーリー東北 #青森県 #岩手県 #ニュース pic.twitter.com/Fk5k0PbSUz
— デーリー東北新聞社 (@daily_tohoku) December 8, 2025
日本氣象廳也針對這起地震發布海嘯警報，預測高度達3公尺，許多震央周邊居民收到警報後，緊急撤往高地避難。日本氣象廳9日凌晨召開記者會示警，未來一週內應注意規模6以上餘震發生，且有發生震感更強烈的餘震可能。官員強調，民眾應持續留意建物結構安全、避免靠近受損道路，並持續關注海嘯與防災資訊。
更多太報報導
夜店獵艷下藥性侵女子 富二代表兄弟輪流上還找人來觀摩
南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」
忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會發生規模8強震的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 9
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 26
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
注意！本週2波冷空氣報到 直逼「大陸冷氣團」強度
氣象專家林得恩指出，本週前後會有2波冷空氣南下，8日、9日受第1波東北季風增強且南下影響，北部及東北部地區降溫最為顯著。第2波冷空氣南下，預計自14日開始大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」
至於，溫度部份，北台灣整天約18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在26至29度之間。下一波降溫更猛，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單
特斯拉執行長馬斯克在社群軟體X首度對外描繪太空AI藍圖，擬透過衛星集群與月球工業基地掀起次世代算力革命浪潮，並以太空中源...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低溫
[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
青森7.5強震！最大震度6強 氣象廳示警：一週內恐規模6以上餘震、海嘯
日本青森縣在當地時間8日深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並引發零星火災、停水等災情。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊，表示未來一週內要注意規模6以上餘震發生可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
青森強震！日氣象廳警告：未來一週恐有311等級強震
日本青森縣東方外海8日發生7.5地震，日本氣象廳示警，北海道根室沖至三陸外海一帶，未來7天內恐怕有規模8以上強震，最壞情況，強度可能會與311大地震等級相當。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話