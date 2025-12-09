日本青森外海7.6強震！災後多地傳火災、森林大火 強震畫面曝光

日本青森縣昨日發生強震，多地出現火災，甚至引起森林大火。翻攝自X@bakusai_com



日本青森縣當地時間昨日（12/8）晚間11時15分發生規模7.5地震，震源深度僅50公里、最大震度達6級，18分鐘後又發生規模5.6地震，後續餘震不斷，不但多處道路坍塌，甚至還造成森林大火，日本氣象廳也一度發出海嘯警報。

廣告 廣告

綜合日媒報導，昨日深夜青森縣東海岸發生芮氏規模7.5的淺層地震，據日本氣象廳測報資料，最大震度為青森縣6級，北海道、岩手縣震度達5級，東京都、神奈川縣等地震度也達2至3級。日本氣象廳震後也針對北海道、青森縣及岩手縣發布3公尺海嘯警報。

地震發生後，青森縣多地傳出災情，許多當地居民也紛紛在社群PO出災後一片狼藉的景象，不少人家中雜物、小櫃子全倒在地上，還有一條道路在地震後出現大規模路面塌陷，造成一輛小客車不慎墜落坑洞，所幸車上的50多歲男子自行脫困，隨後前往醫院就醫。

青森縣消防部門透露，震後有多地發生火災，甚至還有引發森林大火，許多當地居民目睹多輛消防車緊急出動救援的畫面。此外，青森縣2,700戶傳出停電，東北新幹線還一度傳出一列載有94名乘客的列車受困，所幸無人受傷。

日本氣象廳也針對這起地震發布海嘯警報，預測高度達3公尺，許多震央周邊居民收到警報後，緊急撤往高地避難。日本氣象廳9日凌晨召開記者會示警，未來一週內應注意規模6以上餘震發生，且有發生震感更強烈的餘震可能。官員強調，民眾應持續留意建物結構安全、避免靠近受損道路，並持續關注海嘯與防災資訊。

更多太報報導

夜店獵艷下藥性侵女子 富二代表兄弟輪流上還找人來觀摩

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了