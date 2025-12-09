日本青森大地震！卡普空《魔物獵人》最新發表會宣布延期

《魔物獵人》系列最新預告發表因青森地震延期，尚未有確認時間將另行通知（圖源：卡普空）

卡普空的《魔物獵人》系列最新發表會原本預定在 9 日早上公開，但因 8 日晚間日本青森縣外海發生規模 7.6 的地震，目前發表會宣布延期，尚未有確認時間將另行通知，對於這次的地震也由官方呼籲持續注意安全以及海嘯警報。

卡普空的《魔物獵人》系列最新發表會包括《魔物獵人 荒野》大型更新包括古龍「巨戟龍」的登場、《魔物獵人物語 3》的最新情報等，凌晨公告因為青森地震考量到海嘯警報等安全問題，先行延後發表並且尚未有確認日期將另行通知，希望玩家首先注意自身安全。

青森縣外海發生規模 7.6 的地震是去年初能登地震以來國內觀測到震度 6 強以上的新紀錄，位於千島海溝的大型地震也是日本氣象廳警告注意的區域之一，這幾天日本須注意是否有更多地震狀況保持警戒，青森地震目前造成火災、部分地層下陷的狀況，目前造成約 30 人受傷無人死亡。