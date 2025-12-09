日本青森強震至少30人傷 海嘯警報解除、北海道三陸留意餘震

日本青森強震至少30人傷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本青森縣東岸外海於8日深夜11時15分（台灣時間8日深夜10時15分）發生規模7.6強震，地震深度約54公里，為海溝型地震。此次地震不僅造成強烈搖晃，青森縣八戶市觀測到最大震度達6級，更引發地震海嘯警報，並首次啟動「大震警戒」系統。截至今（9）日上午，日本政府統計造成30人受傷、800戶停電，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。

根據日媒《NHK》、《TBS》報導，日本首相高市早苗9日上午表示，此次青森縣發生震度達6級以上的強烈地震，目前已收到共30人受傷、1起房屋火災的消息，其中1人重傷；多數傷者是因物品掉落所致，而八戶市1間飯店內有多人受傷，東北地區則有1名男子因車輛掉入坑洞而受到輕傷，還有1人是在房屋火災中受傷。

截至凌晨，北海道和東北地區共有11萬4092人接獲疏散命令，具體分佈為北海道4萬879人，青森縣1萬9580人，岩手縣5萬2826人，宮城縣371人，福島縣436人。

而日本氣象廳目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報；但北海道近海及三陸沖仍需留意餘震，應聽從政府和地方政府的指示，採取適當的防災措施。此外，防衛大臣小泉進次郎表示，約480名居民在八戶空軍基地避難，並已出動18架自衛隊直升機評估災情。

高市早苗表示，政府已成立緊急應變小組，全力掌握災情，「我們將民眾的生命放在第一位，全力以赴」。她也呼籲所有需要採取防災措施的地區民眾，無論是否身處災區，在接下來的一週左右時間裡，密切關注氣象廳和地方政府發布的信息，並再次確認地震防災準備工作，例如檢查安全的避難場所和疏散路線，以及固定家具。

