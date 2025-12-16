日本青森強震解除餘震注意情報 政府籲持續防災

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本青森縣8日深夜發生震度6強地震後，政府發布「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」。時隔一週，內閣府與氣象廳今天召開記者會，宣布注意情報在16日凌晨0時期滿解除，但也強調這不代表發生大規模地震的風險已經消失，呼籲民眾平時仍須注意防災。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

8日晚間11時15分左右，青森縣東方外海發生規模7.5地震，內閣府與氣象廳隨後發布注意情報，提醒被發布情報的182個市町村，後續發生大規模地震的可能性相較於平時「相對提高」，必須檢視防災準備，但並非預測必然會發生大地震。

朝日新聞報導，根據青森縣統計，這次地震造成的住宅損害，截至15日下午2時包括全毀1件、部分損壞45件，以及其他損害情況，合計54件。

金澤大學地震防災工學助教村田晶說，這次地震與2024年最大震度7級的能登半島地震不同，當時震源位於直下，地震直接影響地表；這次地震的震源位於外海，距離觀測到震度6強的八戶市約80公里，因此搖晃減弱。

此外，八戶市過去也多次發生強震，像是1994年發生過震度6地震。村田認為，老舊且結構脆弱的建築物，可能已經在過去地震中受損或淘汰，也是這次住宅災情較輕的可能原因之一。（編輯：張芷瑄）1141216