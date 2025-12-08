日本青森強震還爆火災！路面塌陷車子卡坑洞
[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海當地時間今（8）日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，震源深度約50公里，包括青森縣、岩手縣、北海道及太平洋沿岸多個地區發布海嘯警報，各地陸續傳出災情。青森市官方表示有2起建築發生火災，東北町在地震後路面塌陷，一輛轎車掉落坑中，駕駛自行脫困後送醫。
綜合NHK等日媒報導，青森縣東北町震度5級，當地警方表示，晚間11時20分左右接獲報案，附近一條道路在地震後路面塌陷，有一輛汽車墜入坑洞。50多歲的男駕駛自行脫困，但因腰部疼痛送醫治療，事發地周圍100公尺的道路已經被封閉。
在地震後，青森市官方表示，市內有2處建築物發生火災，但尚未確定是否與地震有關。其中一場火警距離幼兒園幸畑保育園約50公尺處，現場可以看到火焰從幼兒園大樓和附近停放的車輛中竄出，至少有3輛消防車在現場撲滅大火，目前尚不清楚是否有傷亡。
許多青森縣的網友也在社群平台上，發出自家災情狀況，有八戶市居民說，震動很強烈，屋內很多東西都倒在地上，書架、電視都倒了；有住家內的架子、物品倒落在地上，冰箱都被震到移位。還有人說，「這裡晃動劇烈，持續時間之長令人心驚。警笛聲不絕於耳，彷彿永遠停不下來，實在令人恐慌！」
