日本青森強震釀災 賴清德：我們隨時準備提供必要的協助

對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，賴清德總統今（9）日於社群平台表示，向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德說，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

日本青森外海8日發生規模7.6強震，後下修至芮氏規模7.5，9日上午再度發生規模6.4地震。對此，地震專家郭鎧紋示警，近日前往日本旅遊要特別留意，7.5地震很有可能只是前震。

