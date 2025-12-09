日本青森強震釀30人受傷! 高市早苗：保持「一有搖晃就避難」警覺

日本首相高市早苗與。 圖：翻攝自 X《晴天》

[Newtalk新聞] 日本青森縣外海深夜發生芮氏規模7.6強震，傳出不少災情，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。日本首相高市早苗今（9）天上午在官邸受訪時表示，目前政府已接獲30名傷者與1起住宅火災的通報，相關單位正持續掌握最新災情。她也提醒民眾要有「一感到搖晃就能立即避難」的警覺。

根據日本放送協會（NHK）等外國媒體報導，高市早苗提到，日本氣象廳已經發布「北海道・三陸沖後發地震注意報」，雖然是否還會發生大規模地震仍然存在著不確定性，但她強調，面對地震災害「自己的命要靠自己守護」，民眾務必依照防災原則行動。

高市早苗說，不論是否位在受災區，只要屬於需要防災應對的地區，接下來一週都要持續留意氣象廳與地方政府資訊，並提前確認避難場所、避難路線，同時檢查家具固定等基本安全措施。民眾要在「一感到搖晃就能立即避難」的前提下，維持日常社會與經濟活動運作，確保自身安全不受影響。

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，日本氣象廳指出，岩手縣久慈港觀測到70公分高的海嘯；其他地區也觀測到高達50公分的海嘯，目前已經解除所有地區的海嘯警報及海嘯注意報。日本官房長官木原稔呼籲，民眾在警報解除前應前往高處或避難設施。

