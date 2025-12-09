日本青森強震餘震不斷 「觀光股」9日開盤不冷不熱
日本青森發生大地震，是否會影響國人之後出國計畫尚待觀察，年底尚有連假、春節長假出國旅遊等旺季。觀光旅遊股陸續公布今（2025）年11月營收、前11月累積獲利表現，雄獅（2731）11月營收24.79億元，年增7.16％，1月至11月累計達277.90億元。
雄獅去年同期11月營收為23.13億元，累計前11月260.59億元，分別年增率為7.16％、6.64％。
雄獅今開盤165.0，昨收165元。華航今開盤18.75元，昨收18.70，成交量21,605張。長榮航今開盤34.25元，昨收34.30元，成交量9,306張。台灣虎航今開盤68.7元，昨收68.5元。星宇航空今開盤23.10元，昨收23.00元。
中華航空2025年12月3日正式開通台北–鳳凰城航線，為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時的時間，以新世代客機A350-900執飛。
華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。
此外，華航表示，培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年 9 月返國，再安排民航相關訓練。華航持續透過國際合作、精準訓練與優化職涯發展，機師招募全年度開放報名，歡迎至華航網站查詢相關資訊。
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤則繼今年年初取得國際航空運輸協會(IATA)頒發的CEIV鋰電池認證，再度攜手獲得「CEIV Fresh」生鮮貨物及「CEIV Live Animals」活生動物雙項專業認證。
台灣虎航在今年12月3日董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣212.5億元；購機案總金額約5.86億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣183.7億元，總值近新台幣400億元。
台灣虎航表示，此次機隊增長計畫透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，每架次的座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較A320neo可再減少11.2％；目前年平均載客率皆超過85％，部份日本航線甚至平均載客率上看9成，待引進A321neo機隊後，可售機位數增加，其獲利能力也預期可帶動營運績效。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。
星宇航空預計今年底前再引進兩架A350-900新機，屆時整體機隊規模達26架機。同時持續擴展中部市場，並已於10月新增投入一架A321neo至台中國際機場。此外，10月27日正式首航越南富國島航線，提供每日一班飛航服務；日本沖繩航線將於12月2日開闢，每週飛航4班，使中南部旅客有更多的出國選擇。
航線方面，北美洛杉磯航線將於12月22起增加為每週10班。因應寒假及農曆新年旺季需求，星宇航空將於明年1月15日至2月28日期間，泰國清邁航線增為每日一班，同時正籌備規劃明年上半年開闢日本神戶航線。
